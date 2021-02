Covid-19 y clases a distancia afectaron las rentas en casas de asistencia: AMPI

A casi un año del inicio de la pandemia por el Covid-19 en México, y de que los estudiantes comenzaron a tomar clases a distancia de manera virtual, las casas de asistencia y algunos departamentos ubicados en zonas aledañas a universidades no han logrado recuperarse de la crisis.

En entrevista el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en San Luis Potosí, Alejandro De La Torre Martínez, informó que lamentablemente las clases en línea perjudicaron al cien por ciento a las casas de asistencia, que rentaban cuartos a los estudiantes foráneos que llegaban a la capital, por lo que muchas tuvieron que cerrar.

Aunado a ello, comentó que los departamentos que se localizan cerca de algunas instituciones educativas, registraron una desocupación del 20 por ciento, aproximadamente, debido a que había estudiantes que también rentaban espacios un poco más amplios y que decidieron regresar a sus municipios o ciudades de origen.

Por otro lado, el empresario recordó que, desde que inició la pandemia, las mensualidades de las rentas de viviendas y departamentos disminuyeron en un promedio del 30 por ciento, con el objetivo de que los inquilinos no las desocuparan.

“Los propietarios de las viviendas y locales preferían disminuir la rentas y conservar a sus inquilinos, a que estos desocuparan los inmuebles y después iba a ser más complicado rentarlos. Se generó una gran conciencia social en el sector, las rentas bajaron como un 30 por ciento”, expresó.

En ese sentido, indicó aún en este 2021 se mantiene esa misma tendencia de conservar rentas accesibles, dado que las condiciones económicas todavía no son las más adecuadas, y hasta que no haya una verdadera recuperación económica en el país, las rentas no se podrán regularizar a como estaban anteriormente.

