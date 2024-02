Convocan a potosinos con vocación de bomberos a sumarse a la corporación

Alrededor del 70% de las personas que se capacitan como bomberos, ya cuentan con un empleo o profesión, pero buscan ayudar al prójimo, señaló Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí.

El Cuerpo de Bomberos emitió una convocatoria para la Academia de Bomberos 2024, que inicia el próximo mes de marzo y concluye en diciembre; al respecto, Benavente Duque mencionó que la capacitación está “encaminada a reunir hombres y mujeres que quieren formar parte del Cuerpo de Bomberos o cuando menos recibir adiestramiento”, al final del curso contarán con los requisitos mínimos indispensables para ser bomberos.

A través de esta formación se busca cubrir seis plazas que han quedado vacantes por personal que se retiró, por lo que no se ampliará la plantilla del Cuerpo de Bomberos. Sin embargo explicó que muchas de las personas que suelen tomar los cursos de capacitación se quedan como voluntarias, pues destacó que “casi 70% de los que vienen es gente que tiene ya un trabajo o profesión y que les gusta, tienen espíritu de ayuda y vienen a entrenarse, no es tanto por el trabajo, vienen por ayudar al prójimo y tener la satisfacción del curso”, y otros tantos lo hacen porque tienen trabajo en una empresa en las que se les da la oportunidad de tomar el curso.

De esta manera, señaló que persiste el interés entre la población, por formarse como bomberos, aunque reconoció que no todos los que asisten logran terminar el curso, algunos lo abandonan porque no les gusta o porque no cuentan con el tiempo suficiente para acudir a las capacitaciones, es así que en las generaciones se han tenido hasta 60 o 70 solicitantes, de los cuales 25 o 30 logran terminar el curso.

También destacó que en los últimos años se ha incrementado la participación del sector femenino de la población, “la pasada generación 15 se inscribieron y ocho terminaron el curso completo”. En esta convocatoria se han recibido ya entre 10 y 15 solicitudes en general, se espera comenzar el curso con 25 o 30 y que se sumen más con el paso del tiempo.

Benavente Duque señaló que el primer requisito para ingresar al curso es contar con vocación de servicio, deben ser mayores de edad, llevar dos cartas de recomendación, carta de antecedentes no penales, examen médico y copia del último grado de estudios, posteriormente se les realizarán evaluaciones físicas y de conocimientos generales para entonces comenzar el curso.