7 trastornos mentales que pueden tratarse gratis en el CISAME en SLP

Tres de cada 10 personas en México, padece algún trastorno mental a lo largo de su vida y más del 60 por ciento de la población que sufre alguno de ellos, no recibe tratamiento. A decir del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), los principales padecimientos atendidos en los últimos 10 años fueron la esquizofrenia en un 224%, episodio depresivo en un 16%, trastorno afectivo bipolar en un 8.6% y trastorno de personalidad en un 7.1%.

Desde los Servicios Estatales de Salud, SES, refieren la importancia de identificar aspectos como si ya no se puede controlar agresividad dentro de sí mismo, si se siente que la vida emocional es un peso extra, si se desea que la vida se acabe porque ya no le encuentran sentido.

Usar algunas sustancias adictivas para lidiar con los problemas; haber sufrido un trauma o una pérdida de la que no se logran reponer, te enfermas a menudo, sufren de dolores musculares, de cabeza o gastrointestinales sin una causa específica, se preocupan demasiado sin motivo, atraviesan una crisis personal.

Se sienten solos, inseguros y sin autoestima, las relaciones no van bien, han sufrido bullying; se sienten sobrepasados laboralmente; sienten tristeza o malestar en casi todo momento, no saben qué rumbo darle a tu vida; tienen dificultades para dormir y/o comer; ya no disfrutan la vida como antes; tienen ideas que no están de acuerdo a la realidad, se está confundido respecto al género.

Para atender toda la fenomenología anterior existe en San Luis Potosí el Centro Integral de Salud Mental, (CISAME), que es una unidad ambulatoria, de especialidad en atención a la salud mental en sus diferentes aspectos: promoción, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, de infantes, adolescentes, adultos, adultos mayores con algún padecimiento psiquiátrico o psicológico. Atienden desde Trastornos del estado de ánimo, Trastornos de ansiedad, Trastornos de la conducta alimentaria, Problemas relacionales, Trastorno de Déficit de Atención, Trastornos psicóticos, Trastornos de la personalidad, etc.

En el estado se cuenta con dos CISAMES, el que está ubicado en Ciudad Valles que otorgó 860 consultas de primera vez y 2061 subsecuentes durante 2023. Los tres principales diagnósticos son ansiedad, depresión y esquizofrenia. Los municipios que refieren a este organismo son los de Tamuín, Aquismón, Ébano, Tamasopo, Tanlajás, El Naranjo, San Vicente, Tanquián, Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Xilitla, Coxcatlán, Huehuetlán, San Antonio, Tampamolón, Tancanhuitz.

Se aclara que el CISAME de San Luis Potosí, en 2023 proporcionó 799 consultas de primera vez y 4727 subsecuentes. Los tres principales diagnósticos atendidos son: depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención con hiperactividad.

Ahí se brinda consulta externa de psiquiatría y psicología, hay sesiones individuales y/o de grupo. Cuenta con aula de usos múltiples, farmacia y cámara de gesell. Según las necesidades de los usuarios se conforman grupos de apoyo tanto para los pacientes como sus familiares, en donde se les proporcionan herramientas, por medio de diferentes dinámicas, para mejorar su calidad de vida en el área emocional y cognitiva. La atención es gratuita, para personas sin derechohabiencia y es necesario acudir con referencia del centro de salud que le corresponde.