Contra el acoso, las mujeres se solidarizan

Ante las constantes declaraciones y denuncias de acoso que han sido expuestas en diversas instituciones educativas como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Cobach 25 y hasta colegios de “renombrado prestigio”, gran cantidad de organizaciones en pro de los derechos humanos de las niñas, niños y mujeres, han expuesto su pensar ante estas acciones que evidencian a mujeres afectadas por la violencia de género.

Comuni Fem y Feministas Universitarias Zona Oriente, manifestaron su apoyo a las estudiantes que han decidido no callar más el abuso del que fueron objeto. En un comunicado expusieron su solidaridad hacia las alumnas violentadas del Cobach 25, en él se externa, “Respaldamos a las compañeras del Cobach 25, quienes ejercieron su derecho a las libre expresión y manifestación. Les reiteramos que no están solas, y tienen todo el apoyo de las colectivas feministas y defensoras de los derechos humanos de la entidad”

“El agresor tomó la decisión de acosar a las menores de edad, y también la de acabar con su vida para no afrontar las consecuencias de sus actos. Nunca es ni será la culpa de las víctimas. Repudiamos el acoso, amenazas e intimidaciones que actualmente reciben las estudiantes, mismas que vulneran la integridad de las menores involucradas”.

Paradójicamente a unos días de haberse conmemorado el Día Internacional de la Mujer, alumnas, madres de familia y testigos se pronunciaron al respecto sobre las denuncias de acoso y violentación que sufrió el alumnado femenino del Cobach 25, Mariana, madre de familia comentó que “Era un acosador, y no pudo con tanta chica que expuso su persona”, así también lo hizo María Villegas, quien reflexionó acerca de este acto y comentó, “Si se suicidaran todos los agresores no habría lugar suficiente para enterrarlos. Que irónico, son victimarios y luego que se suicidan quedan como víctimas. Hay víctimas que sobreviven al sufrimiento y dolor que causaron sus acciones, si los agresores no pueden sobrevivir, será por todo lo malo que hicieron”.

Las denuncias públicas muestran la magnitud del silencio personal de las menores de edad, mismas que a pesar del miedo que existe en ellas, enfrentan la revictimización, la vergüenza y el acoso del que han sido objeto por parte de maestros, compañeros y personas en general.

Según recientes estudios de la CNDH, acerca del hostigamiento sexual y acoso de la que son víctimas mujeres, apuntan que las afectadas sufren “Condiciones de restricción para denunciar formalmente, Si se denuncia la afectación se pone en riesgo sus quehaceres laborales y académicos, en el cual piensan que habrá represalias”, asimismo señala que “Por la incredulidad en el apoyo y la protección de las autoridades, el hostigamiento o acoso laboral son normalizados, por lo que no hay nada que hacer. Aunque se presente una denuncia le van a creer al su- perior jerárquico o al hombre y no a una mujer”, una de las limitantes por las cuales no denuncian lo que les pasa.

Hasta ayer por la tarde Colegio de Bachilleres número 25 Satélite, enunció un breve mensaje en sus redes sociales, “En vista de los lamentables acontecimientos que son del conocimiento público. Se suspenden clases en el Turno Vespertino el día de hoy”. Hoy retoman clases de manera normal.