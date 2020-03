Se suicida maestro de Cobach por acusaciones de acoso

Un profesor del Colegio de Bachilleres (Cobach) plantel 25 de la capital de San Luis Potosí decidió quitarse la vida luego de ser señalado como maestro acosador por alumnos de la institución que participaron en la actividad del mural de la vergüenza, colocando cartulinas con letreros donde exponían nombres de docentes que incurren en hostigamiento sexual.

La actividad se realizó en las afueras del plantel que se localiza en la colonia Satélite al sur de la ciudad donde participaron alrededor de 100 alumnos que denunciaron las agresiones.

Entre los nombres más señalados estaba el de un maestro: Aurelio N. quien enfrentaba tres procesos formales por acoso contra alumnas. Debido a la situación ayer mismo por la tarde fue separado de su actividad frente a grupo en tanto se realizaban las investigaciones correspondientes.

Alrededor de las 16:22 horas el docente posteó en sus redes sociales: Que les vaya bien en todo sentido y que no encuentren más personas como yo, o tal vez lo hagan, pero a mí me lastimaron, me hicieron llorar y me hicieron sentir la persona más mierda de todo el mundo, si era su objetivo, felicidades, lo lograron, por eso la gente hace lo que hace, hasta pronto.

Acto seguido el docente se quitó la vida.