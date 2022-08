Continúan actividades por el mes del adulto mayor

Para visibilizar, incluir y empoderar a las personas de la tercera edad, además de erradicar prejuicios en este sector de la población, el Sistema Municipal DIF continúa con una serie de actividades, a propósito del Día Mundial del Adulto Mayor, a celebrarse el 28 de agosto.

La Coordinación de Psicología y Prevención de la dependencia trabaja para llevar a cabo actividades que buscan promover en los Clubes de Adultos Mayores y población en general, un envejecimiento saludable.

Por ello es que, en colaboración con las direcciones de Cultura, Turismo, Deporte y Comercio se organizó un programa de actividades diversas, orientadas a fomentar el bienestar físico y mental, así como la convivencia, recreación y fortalecimiento de vínculos sociales, de dicha población.

Finanzas Haz valer tus derechos, ¿Conoces la diferencia entre pensión y jubilación?

La jornada de actividades, que se inició el 1 de agosto, continuará a lo largo del mes con los Pasajes de la Historia de San Luis Potosí, con recorridos guiados en Turibús, el día 23 a las 6:00 pm, así como Callejoneadas los días 13 y 27 a las 18:00 horas.

La cultura y el arte no se quedan atrás, por lo que se realizará una visita diurna al Panteón del Saucito el día 12 de agosto a las 10:00 am, así como por las Galerías del Palacio Municipal el día 16 a las 11:30 am. Además se continuará con presentaciones de Teatro a las 10:00 am, el día 20 del presente mes, en el Auditorio de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, con la obra Luciano Langerotti. Además se presentará un Cuenta Cuentos los días 17 y 22 de agosto en Palacio Municipal, a las 10:00 am.

El deporte también está presente, con una Clase Maestra de Taichi, a realizarse el día 14 de agosto a las 10:00 am, en la explanada del Teatro de la Paz.

Además, estará la Brigada de la Salud, en donde acude un equipo multidisciplinario del DIF, integrado por médico, psicólogo, nutriólogo y dentista, para atender a la población, los días 11 y 18 de agosto en el CAF Reforma, ubicado a un costado del mercado República.

Además de esto, se fomentan acciones de autocuidado, con el Rally de la Salud el día 19, en el Parque de Morales, donde se realizarán juegos y actividades variadas enfocadas en brindar información y recomendaciones de la importancia de la salud física, mental, recreación, convivencia y derechos del adulto mayor.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí