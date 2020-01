Conmemora Centro Samuel Ruiz su VII aniversario

Una acusación de terrorismo en contra de dos personas que en realidad sólo habían encendido una motocicleta, consolidó como grupo a profesionistas que a partir de ese momento, decidieron constituirse como asociación civil encarga de dar apoyo jurídico a la sociedad, y así surgió el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, que llega a su séptimo aniversario.

En una sencilla pero emotiva ceremonia, los integrantes del Centro de Derechos Humanos hicieron una semblanza del surgimiento de la asociación y los casos con mayor impacto mediático; recordaron que el primer caso que llevaron como equipo, fue la defensa de dos trabajadores de una tienda departamental ubicada a un costado de la Plaza de Fundadores, quienes fueron acusados de terrorismo luego de que mientras se realizada la tradicional Quema de Judas en la plaza, uno de ellos encendió una motocicleta y el estruendo fue confundido con balazos, lo que derivó en una estampida. El trabajador y el gerente de la tienda fueron detenidos, consignados y encarcelados, sin embargo la defensa de los activistas logró su liberación y que además, los policías encargados de la detención, pagaran la reparación del daño.

En sus inicios, la asociación se enfocó en la búsqueda de personas desaparecidas, y aunque muchas de ellas han sido localizadas y se han reintegrado a su hogar, Ricardo Sánchez García, director de la asociación, destacó que en este aspecto “un éxito no es suficiente mientras haya una persona que no esté reintegrada a su familia”, como es el caso de Zoé Zuleica, la niña sustraída en el municipio de Soledad hace ya cuatro años.

Manifestó que para tomar un caso, se revisa que se trate de un asunto no pecuniario, sino de derechos humanos violentados por parte de una autoridad, que no tenga carga política, y que no se trate de una venganza, además de que “jamás se toman decisiones jurídicas sin la víctima y explicando los alcances que puede llegar a tener, no pasamos a hablar con una autoridad sin que esté la víctima presente, nunca en lo oscuro ni por fuera”.

La asociación también promueve los derechos humanos y realiza otras actividades para llevar alegría a las comunidades, por ejemplo a través de la campaña “Móchate con un peluche”.

Ricardo Sánchez García, Elizabeth Munguía Monsiváis, Celia García Valdivieso, Esthela Guadalupe González Rodríguez, y Alejandra de la Rosa Aguilar, son quienes están al frente de los casos, aunque destacaron que en cada uno se suman voluntarios, sobre todo familiares de las víctimas cuando hay que hacer movilizaciones públicas.