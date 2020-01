Inseguridad ha crecido porque se ha mimado a los delincuentes: Arquidiócesis

Hemos dejado que la inseguridad crezca porque “hemos mimado a los delincuentes”, el gobierno debe hacer un verdadero combate frontal a la delincuencia y se deben establecer verdaderas estrategias de seguridad que para disuadir a quienes infringen la ley.

Así lo manifestó el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, quien consideró que todo México se ha vuelto un territorio peligroso para los ciudadanos, y aunque hay zonas más inseguras que otras, el principal problema de nuestro país sigue siendo la corrupción y la impunidad, pues esto ha hecho que nuestro país se vuelva un “paraíso para los delincuentes”.

“No es un cuento chino la gran ola de violencia que estamos viviendo, hay zonas muy peligrosas y México se está volviendo un país muy peligroso precisamente porque no se quiere reconocer el problema. Creo que nada le costaría al gobierno hacer una verdadera lucha frontal contra la delincuencia, pero hemos preferido el mensaje de abrazos no balazos, y por desgracia los delincuentes sí disparan”, apuntó.

Lamentó que hoy en día, si una persona es agredida “es más lo que pierde la víctima que lo que pierde el delincuente”, pues debe presentar una denuncia y comprobar que el delito fue verdadero, por lo que muchos casos quedan inconclusos y eso ha formado un clima de impunidad.

“Mientras no cambien las leyes y mientras la justicia no se ponga más activa contra la delincuencia, los juzgados tienen puertas giratorias; hemos adoptado un sistema penal que no es nuestro y que no corresponde a las necesidades de México, está bien la presunción de inocencia y también los Derechos Humanos, pero entonces ¿qué pierde el delincuente?, no pierden nada, ni siquiera la libertad”, expresó.