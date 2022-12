Con el programa "Sí mi identidad, mi protección", se tramitan más de 40 actas de nacimiento

Luego de que el pasado 28 de noviembre inició el programa "Sí mi identidad, mi protección", para el trámite de actas de nacimiento extemporáneas con prioridad hacia la niñez y adolescencia, la Coordinación de Apoyo a la Comunidad, a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Municipal, ha tramitado más de 40 registros.

"Este registro de identidad, es un derecho fundamental de todas las personas, lo que les permite acceder a otros beneficios y protección", explicó Estela Arriaga Márquez, Presidenta del Sistema Municipal DIF, quien exhortó a la población a acudir a los módulos que se instalan para mayor accesibilidad.

Cortesía | DIF Municipal

Cortesía | DIF Municipal

Dichos módulos, recorren por ahora las delegaciones de Villa de Pozos, La Pila y Bocas para identificar personas que no cuenten con su acta de nacimiento, a fin de realizar su registro, pues de esta manera se protege a las y los menores de edad de ilícitos que se puedan cometer en su contra, porque es un derecho contar con este documento y además les permite tener acceso a educación, salud y otros derechos.

Cortesía | DIF Municipal

Cortesía | DIF Municipal

"Ha sido todo un éxito la respuesta que hemos tenido, luego de que nos percatamos que muchas y muchos potosinos carecen de su documento de identidad, y no solo hablamos de menores de edad, hay adultos y personas adultas mayores que no se les tramitó desde bebés o que por alguna razón extraviaron o perdieron sus documentos y ya no volvieron a realizar el trámite", explicó la titular del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez.

El registro extemporáneo se lleva a cabo con el apoyo de la Oficialía 14 del Registro Civil del Estado, a cargo de María Silvestre Saldaña Hernández, quien se mantiene en constante contacto con la Procuraduría Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes para agilizar los trámites y que de manera gratuita, a través del programa "SÍ mi identidad, mi protección", todos y todas estén registrados.

Para mayores informes, se pueden comunicar a la Coordinación de Apoyo a la Comunidad, al número 444 688 55 37, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.