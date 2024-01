Con “chaleco amarillo”, Liliana Flores buscará la reelección

La diputada del PAN Liliana Guadalupe Flores Almazán dio a conocer que buscará reelegirse por el mismo distrito que representa, pero, como fue siglado al PRD en los acuerdos de la coalición “Fuerza y Corazón por San Luis”, tendrá que ponerse el chaleco amarillo para ir al proceso interno de ese partido en busca de la postulación.

El proceso interno ya inició en todos los partidos políticos “y como me interesa seguir en la vida política de San Luis Potosí porque el trabajo legislativo me apasiona y han sido productivas mis iniciativas, porque atienden no solamente las necesidades de los habitantes de mi distrito sino de toda la región huasteca”.

Sin embargo, señaló, “debido a los acuerdos políticos entre las dirigencias del PRI, PAN y PRD que integran la coalición, el distrito 13 que represento con cabecera en Tamuín, fue siglado al PRD –que deberá proponer candidatura indígena- por lo que me pondré el chaleco amarillo para ir a buscar la candidatura”.

Lamentó que no se tomó en cuenta su militancia en el PAN desde hace 20 años y al igual que su compañero panista Rubén Guajardo irá a buscar la candidatura por el PRI, ella lo hará por el PRD y ya está trabajando en ese tema.

La diputada Flores Almazán su suma a la lista de diputadas y diputados de la LXIII Legislatura que buscarán otra posición. El coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM José Luis Fernández Martínez pedirá licencia el 30 de enero para buscar la reelección por el Distrito IX ahora X y culminará el 3 de junio, un día después de la jornada electoral.

La diputada Dolores Eliza García Román del PVEM buscará la presidencia municipal de Ciudad del Maíz y la diputada Cintia Segovia Colunga del PT la alcaldía de Cedral; se espera que en los próximos días legisladores de estas y otras fuerzas políticas den a conocer sus aspiraciones en este proceso que ya arrancó.