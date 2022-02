Comercios adeudan rentas hasta por un año, debido a las bajas ventas

Las bajas ventas que han tenido los comercios del Centro Histórico, durante estos dos años de pandemia, han provocado que muchos adeuden la renta de su local hasta por un año, ya que no se ha tenido una completa reactivación de la economía.

José Luis Chalita Manzur, presidente de la asociación Vive tu Centro, reconoció que varios negocios tienen muchos atrasos con sus rentas y pagos a sus proveedores, los cuales, están tratando de ir cubriendo paulatinamente, con los repuntes que han ido teniendo en sus transacciones, en la pasada temporada decembrina y ahora con el regreso a clases presenciales.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Detalló que las deudas son muy variables para cada comercio, pero, por ejemplo, en la calle de Escobedo donde hay varias tiendas de uniformes, las rentas oscilan en un promedio de 10 mil pesos mensuales; considerando que este giro comercial estuvo muy detenido porque las clases eran en línea, hay quienes tienen adeudos que ascienden entre los 140 mil y los 200 mil pesos de renta, porque dejaron de pagarlas por un año o más.

"Los renteros nos han ido esperando, y conforme vamos teniendo ingresos les vamos abonando, hay quienes les abonan 1, 3 o 5 meses, dependiendo de las ventas que se van generando, pero ya estamos tratando de emparejarnos con las rentas", expresó.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

No obstante, dijo, este año los comercios sufrieron un incremento en promedio del 10 por ciento en las rentas de sus locales, lo cual es muy grave para ellos, porque apenas están empezando a recuperarse económicamente y tratando de ponerse al corriente con los adeudos pendientes.

"Yo en mi negocio le pedí al dueño del local que nos hiciera el favor de no incrementar la renta, pero desafortunadamente en este año no los apoyaron, a diferencia de los demás años en que sí tuvimos apoyo. Si apenas estamos generando algo de ingreso no creo que sea correcto que nos hayan aumentado la renta en este año", agregó.

