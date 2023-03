Comerciantes y locatarios satisfechos por arte urbano en cortinas de negocios

Encargados y dueños de negocios de calzado, ropa y accesorios ubicados sobre el pasaje Hidalgo, expresaron sentirse satisfechos por las recientes remodelaciones y adaptaciones que se realizaron en las cortinas de sus negocios, en donde ahora lucen plasmados algunas obras de arte urbano realizadas por diversos artistas grafiteros de la ciudad.

En este sentido remarcaron que es importante visibilizar el talento potosino en los espacios del Centro Histórico, de una manera organizada y estética.

"A mí me parece perfecto que hayan pintado las cortinas de los locales sobre todo, con imágenes representativas de San Luis Potosí. Me he fijado que algunos incluso tienen la imagen de la dolorosa un símbolo importante de nuestra Procesión del Silencio", señaló Georgina Acosta, encargada de zapatería.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Aunado a esto, otros locatarios señalaron que desde hace muchos años este espacio se encontraba olvidado y requería de mantenimiento urgente, por lo que también consideraron que estas acciones son oportunas para reactivar la nueva y buena imagen del pasaje.

"La verdad a mi parecer ha sido una buen ejercicio de hacer más dinámica la vista de esta zona de comercio. Yo creo que estuvo bien que hicieran estos murales, lástima que solo se ven vistosos mientras lo locales se encuentran cerrados", dijo Eurídice Gómez, empleada de boutique.

En total se ha realizado un poco más de seis murales sobre las cortinas de diversos negocios, con diferentes imágenes realizadas por artistas urbanos de la ciudad.

"Que bueno que existan estos proyectos, porque además de darle otra vista a los negocios , los artistas pueden ocupar espacios de manera legal y bonita, ya ve que aveces pintan grafitis muy feos, yo concidero que si fue muy buena idea, lo malo que nomás se ven cuando las cortinas están abajo", apuntaron en restaurante de crepas.

Sin duda la inclusión del arte urbano en espacios públicos y comercios, ha sido del agrado de la mayoría de los locatarios de esta zona, quienes en su mayoría refirieron que también sería importante llevar estos murales a espacios permanentes como muros del centro que se encuentran vacíos o bien llenos de pintas de grafitti.

"Por ejemplo hay negocios que tienen muros pintados porque se encuentran en contra esquina, ahí sería bueno que pusieran este tipo de murales, además que eso llama la atención de los jóvenes y vienen más al centro y nos beneficia mucho. Ojalá hagan más de estos proyectos", explicaron.