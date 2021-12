Castigo a Xavier Nava, ejemplar: Teresa Carrizales

La ex oficial del Registro Civil, ex candidata a alcaldesa y activista Teresa Carrizales, afirmó que no importan las motivaciones que tuvieron los diputados de la LXIII Legislatura para sancionar los abusos del ex alcalde Xavier Nava Palacios, ya que lo importante es que se hizo justicia y eso “me tiene feliz y contenta”

“Hay quienes podrían asegurar que se extralimitaron en sus funciones o que algunos de los diputados no tienen la calidad para proclamarse paladines de la justicia, pero como ciudadana no me importan sus motivaciones, si son oscuras o algo atrás, lo importante es que actuaron, que hicieron algo”.

Manifestó que Xavier Nava ya entendió ahora que no puede confiar ni en su sombra, “porque fueron sus antiguos aliados quienes pusieron los clavos en su ataud, no puede ser un violentador de los derechos humanos y andar como si nada, todo esto es producto de la lucha de los ciudadanos”.

Teresa Carrizales, como oficial del Registro Civil, fue desalojada violentamente por instrucciones del alcalde y el secretario general en su momento. Durante meses encabezó una lucha buscando justicia que nunca se dio hasta el cambio de administración, con la acción de la justicia contra los policias.

“El juicio político era obsoleto, yo lo puse sobre la mesa nuevamente, era letra muerta y ahora hay que reconocer a quienes actúan y son capaces de darnos justicia y si es el Congreso del Estado hay que aplaudírselo, no importan las motivaciones siempre y cuando lleven justicia a los ciudadanos”, puntualizó.

