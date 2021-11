XNP se “vacuna” ante sanciones en su contra, opinan

La reaparición de Xavier Nava Palacios en la escena pública y política como líder del Frente Cívico Potosino, generó fuertes críticas en su contra del PVEM y MORENA al tacharlo de ridículo y de “vacunarse” ante las sanciones que lo esperan, debido a la denuncias penales y de juicio político que están en proceso en su contra.

El presidente de la JUCOPO del Congreso del Estado diputado José Luis Fernández Martínez, dijo que “es positivo que ande por aquí para que explique todo lo que está surgiendo de su administración; está buscando cómo defenderse de todo lo que se le viene, porque hemos visto que ha tenido graves señalamientos por parte de la actual administración municipal”.

“Hay señalamientos de desvíos importantes, ‘aviadores’ de apellidos rimbombantes, un montón de cosas pero vemos que está tratando de de buscar una defensa, aparecer como un actor político para evadir su responsabilidad”, apuntó.

El diputado Eloy Franklin Sarabia opinó que “me parece ridículo que este señor quiera revivir el Frente Cívico Potosino, cuando la gente ya tomó una decisión y no lo quieren en esta ciudad”; consideró que el ex alcalde de la capital potosina debería enfrentar a la justicia por los presuntos malos manejos que cometió durante su gestión en la pasada administración municipal.

“Toda esta herencia maldita que ha dejado en la capital potosina, podemos ver el día de hoy todas las dependencias que dejó del Ayuntamiento de la capital completamente colapsadas; podemos ver una ciudad sin patrullas, debido a estos enjuagues que hizo con empresas para llevarse el dinero”.

Franklin Sarabia sentenció que desde el Congreso del Estado harán un análisis exhaustivo a la cuenta pública 2020 del Ayuntamiento de la capital que realizó la Auditoría Superior del Estado y fue fue rechazada por el pleno del Congreso del Estado.

Sergio Serrano Soriano, dirigente estatal del partido MORENA expuso que “nunca se ha afiliado a Morena, no es parte (…) por una circunstancia muy particular quedó como candidato de Morena para la presidencia municipal y no creo que Xavier Nava represente lo que simbolizaba el movimiento cívico potosino”.

Consideró que la gente que ha formado parte del frente cívico potosino, incluyendo a integrantes de Morena, no se siente representada por el nieto de Salvador Nava.