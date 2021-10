Todo lo que haya irregular que salga a la luz: Priego Rivera

Que se investiguen las irregularidades sin caer en venganzas políticas, recomendó Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Ante la serie de irregularidades que ha denunciado la administración estatal, el sacerdote pidió que "todo lo que haya irregular que salga a la luz, pero es importante para resolver los problemas, que ningún problema se politice".

Lo anterior porque dijo considerar que los problemas de México derivan en parte, de que se han politizado, "México se ha ido llenando de problemas precisamente por no resolverlos justo cuando surgen, se dejan pasar por motivos políticos y después no hay quién los pare".

Por ello, recomendó que se investigue todo con objetividad, honestidad y rigor, "sea quien sea, incluso si hay un colega, o compañero de partido que ande metido en eso, igual que salga a la luz, yo creo que solamente así puede crecer México".

En el mismo sentido, se refirió al juicio político en contra del ex alcalde Xavier Nava Palacios que se retomará en el Congreso del Estado, en el cual aclaró que "no estamos a favor ni en contra, sino que pedimos que prevalezca la cordura política, que no se tomen venganzas, si hubo recursos mal administrados que se le llame, pero no en el plano de desacreditar todo lo que se hizo en el pasado".

Priego Rivera indicó que los juicios políticos "suena algo así como a venganza", sobre todo al considerar que hay otros casos que parecen haberse dejado en el olvido, como la llamada "ecuación corrupta" en la que estuvieron involucrados varios ex diputados.