Nomina inflada heredó Galindo Ceballos

La administración municipal que encabezó Francisco Xavier Nava Palacios, aumentó en mil 655 el número de trabajadores durante el trienio, y basificó a última hora a más de 400, algunos con sueldos que superan los 44 mil pesos, sin contar al menos 65 “aviadores” que se detectaron en nómina pero de los que se ignoran las áreas donde estaban asignados.

Al respecto, el alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, reconoció que tales anomalías representan un severo daño al erario público por más de mil 300 millones de pesos.

Solamente en la contratación de 65 “aviadores” -personas que cobran un sueldo, pero no trabajan-, pudo documentarse un daño patrimonial por 17.5 millones de pesos.

Cabe resaltar que durante el período de campañas electorales, hubo un aumento de 450 trabajadores a disposición de la dirección de Desarrollo Social, y entre los basificados al cierre de la administración hay empleados con cargos directivos -coordinadores generales- que ganan hasta 40 mil pesos mensuales.

Galindo Ceballos aseguró que todas las anomalías detectadas están documentadas, y se presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

A su vez, el regidor panista, Alejandro Fernández Hernández, exigió que la Fiscalía investigue a fondo el daño al erario público, se ponga en orden el tema laboral en la administración y se finquen responsabilidades.

“Actuaron no sólo de forma ilegal en el tema laboral del municipio de la Capital; si no también, con un gran desaseo”, señaló, y resaltó que la basificación se dio a familiares y amigos, cuando hay empleados que llevan décadas laborando en el municipio no fueron considerados para asegurar su empleo.

Consideró importante que se investigue y se pongan las denuncias que sean necesarias ante la Fiscalía General del Estado, con el fin de establecer un precedente y evitar que en el futuro se siga actuando de esta manera tan irresponsable, porque lo único que se consigue es afectar el patrimonio de las y los potosinos.