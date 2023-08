Cascada de Tamul, sin agua; ¿por qué se seca?

Desde hace dos meses, la Cascada de Tamul, ubicada en el municipio de Aquismón, presenta sequía, así lo informó la la Directora de Turismo Municipal de esta localidad, Leticia Leyva Zuviri.

Quién señaló, que está situación repercutió en las actividades turísticas del municipio, por ello lamentó que actualmente la sequía en la zona Huasteca esté afectando de manera grave una de los principales rubros económicos de esta región.

"Pues definitivamente el no contar con agua en una cascada, pues sí ha habido cierta repercusión económica, sobre todo para estos sitios turísticos que dependen directamente que son los embarcaderos de La Morena y pues el Mirador de Naranjita, sin embargo, nosotros como dirección, tratamos de invitar a la gente y explicarles que pues los recorridos siguen abiertos, que es todo lo que se puede hacer y que el servicio brindándose", explicó.

Además reconoció que, si bien, en materia turística estas caídas de agua son un gran atractivo para las y los visitantes, hay otras opciones para que quienes gustan del turismo de aventura puedan disfrutar de este paraje.

"Sabemos que la experiencia que complementa el avistamiento es la cascada, pero el navegar por el río Tampaón también es una gran experiencia, porque nos regala unas postales preciosas".

Del mismo modo Leyva Zuviri señaló que, la situación actual que se vive en la huasteca es resultado de la falta de cuidados y procuración del medio ambiente, por lo que esperan que en días próximos comience la temporada de lluvias para que esta cascada pueda recuperar su afluente.

"Hace 15 años, no teníamos este problema, no teníamos que estar e pensando en si el río bajaba o no bajaba, solamente nos abocamos al monitoreo de los niveles de los ríos cuando la presencia de lluvia sería mayor, para brindar la seguridad de los visitantes. Es la segunda vez esta cascada de queda tanto tiempo sin agua, definitivamente todo tiene que ver con con el cambio climático también", aseguró.

Hoy día la Cascada Tamul es considerada uno de los parajes turísticos más importantes de Aquismón y Tamasopo, la última vez que se registró un nivel de sequía tan importante como este, fue en agosto del 2019 dónde esta caída de agua se quedó sin afluente debido a la sequía del Río Gallinas.