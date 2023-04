Carpintería un oficio de imaginería mexicana

Don Ernesto Zúñiga Enríquez, describe su oficio como un trabajo del ayer, pues la carpintería mantiene vigente las técnicas tradicionales cómo lo es la ebanistería.

Tímido y temeroso ante la cámara, comentó para El Sol de San Luis, que el trabajo que desarrolla en medio de pilas y pilas de madera, le han proporcionado una experiencia en el ámbito de la mueblería inigualable, volviéndose un experto en el diseño y también en su ejecución.

Quien desde hace aproximadamente 25 años, decidió desarrollarse en este mundo, dónde la carpintería se ha convertido en su vida y pasión.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Empecé muy joven, a la edad de 20 años, aprendí de un gran amigo Humberto Medina, carpintero también de oficio. Yo quería trabajar, no había estudiado nada y me pareció la mejor opción para desarrollarme en algo que me gusta, no ha Sido facil, es toda una materia , pero es lo que me ha permitido salir adelante", dijo.

Zúñiga Enríquez contó que ser carpintero es un trabajo que requiere entrega absoluta, y un amor oculto a las matemáticas, que son las bases para poder crear muebles de cualquier tipo y de gran calidad.

"Aquí las matemáticas son esenciales, son las que hacen nuestro trabajo, si medimos mal, nos sale mal todo y aunque hay herramientas que hacen muchas cosas por nosotros, no hay como el trabajo manual para que todo salga a la perfección".

Este carpintero también compartió que lo más difícil de aprender su oficio fue perderle el miedo a las grande mauqinas como las cortadoras y cierras eléctricas, así como el reto constante de mantener la concentración cuando realiza su trabajo.

"Mucha gente cree que ser carpintero pues es fácil y no, es toda una materia como dije antes. Hay que saber usar hasta la lija, por muy simple que se vea. Todo esto si queremos muebles de calidad, también saber barnizar que eso es una especialidad y hay quien se dedica únicamente a la ebanisteria, actividad que también realizo", explicó.

El señor Ernesto también señaló que cada trabajo le requiere un tiempo determinado, y ese puede llegar a prolongarse debido al diseño o características específicas del mueble.

Un librero, que es de los trabajos más sencillos que elaborar, puede conllevar hasta una semana de trabajo, pero si requiere detalles y acabados un poco más finos y pulcros, el trabajo puede llegar a tardar más de dos semanas.

"La clientela es muy quisquillosa, se fijan en todo aunque no lo crea, pues como carpinteros realizamos trabajos

específicos, detallados, al gusto del cliente y eso nos pone en una situación delicada, tenemos que cumplir con lo que nos piden, más aún con tanta competencia en diseño y creación de muebles, aunque aquí la clientela nunca se termina".

Sobre este tema, don Ernesto explicó que si bien existe competencia en este rubro, siempre por poco que lo parezca, para la clientela es más redituable mandar hacer sus muebles o piezas que comprarlas, por su puesto, si lo que buscan es durabilidad y calidad.

"Bueno hay de todo pero quién quiere piezas que duren, vienen a la carpintería, aquí hacemos de todo, tenemos mucha experiencia y no solo yo, muchos carpinteros. Las mueblerías si bien también tienen mubles de calidad, los materiales no son duraderos, no están hechos.para que resistan años, la mayoría de ellos están hechos con placas de macopan y con la.humedad se van abriendo, despostillando y rompiendo, cosa que no pasa con los muebles de madera , hechos a mano, los cuales hasta se pueden reparar en más de una ocasión ".

Este carpintero contó que el tiempo que emplea en cada mueble es variado, así como su costo, por ejemplo, un recamara completa, con cabecera , base para camay dos buros, el costo puede llegar alcanzar más de los 10 mil pesos , si se utiliza madera de pino, roble y hasta mezquite o parota, el costo aumenta.

"Depende como le digo del detalle y lo que quiera el cliente, ellos son los.que mandan y claro también nos adecuamos al presupuesto".

Por último el señor Ernesto, no pudo dejar de lado los retos diarios que enfrenta cómo carpintero, cómo lo son los accidentes, la falta de material, o hasta la ausencia de clientela, que en ocasiones no se hace presente durante largas temporadas como lo fue en la pandemia.

"Hay de todo, aquí resistimos. Pero así es la vida, a mi la carpintería me ha enseñado a ser fuerte, cómo José de Nazaret que fue carpintero , un hombre muy trabajador , fiel y humilde, esa es la clave de mi oficio y lo que lo mantiene vivo".

El negocio de Zúñiga Enriquez que se encuentra sobre la calle Pascual M.Hernández, se ha convertido en un espacio de construcción, de creación diaria, de una imaginería mexicana, dónde la madera de vuelve lo que su mente dispone, una mesa, un librero o bien una silla.

Este oficio es tan noble, cómo la personalidad de este carpintero, quien refleja en su espacio de trabajo la escencia de este oficio, tan milenario cómo vigente.