Canacintra rechaza propuesta de reformar el sistema de pensiones

La propuesta de reforma al sistema de pensiones, que contempla subir las aportaciones que se hacen para el ahorro del retiro de 6.5 a 15 por ciento, no sería viable para el sector patronal pues serían ellos quienes asumirían la mayor parte, y más porque en estos momentos las empresas están enfrentando un panorama económico incierto, por la crisis generada por la pandemia del Covid-19.

Señaló lo anterior la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, quien manifestó que desde el organismo empresarial rechazan esta propuesta, pues cada vez son más las cargas económicas que se les están generando a los empresarios, ya que les han incrementado algunos impuestos y tarifas de servicios como la luz; aunado a ello, no han dejado de pagar salarios a sus trabajadores en esta pandemia, pese a que muchos siguen aislados en sus casas por pertenecer a grupos riesgo.

“Ya no sabemos de dónde vamos a sacar para pagar tanta cosa, porque la verdad sí nos vemos muy afectados con toda esta situación, cada vez nos cargan más a los empresarios y la verdad ya no podemos. No lo veo viable ni favorable para los empresarios, ya no podemos seguir cargando con tantos impuestos que nos exige el gobierno”, expresó.

La empresaria indicó que de proceder esta iniciativa, el sector patronal sería quien asumiría la mayor contribución, la cual pasaría del 5.1 a más del 13.65 del salario base de cotización del trabajador; mientras que el trabajador seguiría aportando lo mismo, que sería el 1.25 por ciento, el gobierno sólo el gobierno el 0.2 por ciento.

“Es algo que se acaba de presentar, no sabemos si apenas está en proyecto esta reforma, pero sí veo que la cuota social que está dando el gobierno la están bajando y todo se le está cargando al patrón. Ya con más imposiciones a los empresarios ya no podemos”, añadió.