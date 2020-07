Pide IP sanciones para quienes no usen cubrebocas en la calle

Se debería aplicar sanciones económicas o sociales a las personas que salgan a la calle sin cubrebocas, pues al parecer es la única forma en que la gente entenderá que sólo así se disminuirá la curva de contagios por Covid-19 en la entidad potosina.

Manifestó lo anterior el presidente de la Coordinación de Organismos Empresariales de San Luis Potosí, Manuel Antonio Castanedo de Alba, quien lamentó que a casi cuatro meses que llevamos de emergencia sanitaria, la sociedad sigue sin respetar las medidas de higiene señaladas por las autoridades de salud, por lo que externó que “si no se entiende a la buena se tendrá que entender a la mala”.

“Hacemos un último llamado, si no obedecemos las consecuencias van a ser más graves, entonces sí sería bueno pensar en una sanción para quienes no usen cubrebocas, puede ser económica o de cumplimiento con la ciudadanía, como barrer la calle o hacer una tarea social para que no vean esto como una cuestión recaudatoria, hasta para evidenciarlos que no están cumpliendo con las medidas básicas”, expresó.

Por otro lado, destacó que desde la iniciativa privada están promoviendo una campaña de concientización llamada “el Covid destruye”, en la que participan los 12 organismos afiliados a la Coordinación que son la UUZI, Canacintra, Amexme, AMPI, Canaco, CIRT, Coparmex, CMIC, Canirac, Canadevi, IPAC y Aderiac.

“Emprendimos una campaña sobre el uso de cubrebocas, gel antibacterial, mantener sana distancia, entre otras medidas preventivas, soy de la idea de reforzar estas recomendaciones que nos han señalado, hasta sacamos una frase en la campaña que dice ‘Sin cubrebocas te toca’, para que la gente entienda que esto no es un juego”, añadió.