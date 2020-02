Cambio de imagen en billetes no genera inflación

Pese a que el cambio de imagen en los billetes que están en circulación ha generado un poco de incertidumbre y especulación entre la población, se tiene la confianza de que esto no repercuta en un incremento en la inflación del país.

Señaló lo anterior el presidente de la Asociación Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, quien consideró que el Banco de México debería informar de una manera más clara “cuál es el sustento por el cual están cambiando la imagen de los billetes”, para que no se genere especulación ni falta de certeza entre los ciudadanos.

“No creo que dispare la inflación porque el Banco de México sigue teniendo el control sobre la cuestión monetaria, y ojalá nunca se pierda, es uno de los pilares del sostén a nivel macro de la economía”, expresó.

No obstante, el empresario reconoció que aún prevalece la falsificación de billetes principalmente en los antiguos de 200, 500 y 1000 pesos, porque estos cuentan con menos candados de seguridad; en el caso del billete de 50, dijo que no tan fácilmente es falsificado, por lo que no es tan necesario un cambio.

Pese a ello, manifestó que si bien es baja la introducción de billetes falsos en los establecimientos, pues las compras que se realizan con estos no son tan altas; sin embargo el que un comerciante reciba un billete falso, sin importar su denominación, ya implica una pérdida económica para éste, donde lamentablemente los más afectados siempre son los negocios pequeños.