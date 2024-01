Buscan incluir a usuarios en debate sobre tarifa del transporte público en SLP

Para que los usuarios del transporte urbano puedan opinar sobre el aumento a las tarifas antes de que se aprueben, la diputada Ma Elena Ramírez Ramírez adelantó que presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Comunicaciones y Transportes.

El ajuste tarifario no pasa por la autorización ni opinión de las y los legisladores, porque el artículo 94 de la Ley de Comunicaciones y Transportes establece el mecanismo para generar el aumento de manera anual.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“Eso ya no está en nuestras manos por ello, a la brevedad voy a presentar una iniciativa, porque no puede ser posible que no se hagan mesas de trabajo con los usuarios, a quien les afecta, a los estudiantes, hay que volver a pedir su opinión como se hacían antes”.

La diputada dijo que sin importar las condiciones de las unidades del transporte urbano, se autoriza el aumento en la tarifa porque así está en la ley, “y lo que podemos hacer como legisladores, es presentar la iniciativa y que se junten las fuerzas políticas para lo que de verdad sirve a la ciudadanía”.

“Hay que hacer una reforma, y que así podemos apoyar a la gente y que se les invite, que se vean también las necesidades y no nada más que les llegue el aumento sorpresa, como ocurrió esta vez, a muchas personas que obviamente se vieron afectadas o nos vimos afectadas de que al momento que te subes, llevabas nada más tu dinero para el pasaje en ese momento y tienes que completarlo y ya no ajustas el de regreso”.

La legisladora Ramírez Ramírez expuso que “será casi imposible que la gente tenga sus 50 centavos o como siempre los choferes van a decir, no traigo los 50 centavos. ¿Qué va a pasar? Va a haber roces, va a haber fricciones y, desgraciadamente hay gente que exclusivamente traen lo de su pasaje, que no van a traer un peso más, 50 centavos más”.

Insistió en que “tenemos que volver a las mesas de trabajo, volver a tomarlos en cuenta cuando se vaya a hacer un aumento y no simplemente para que lo mantengan. El usuario una vez más, va a pagar los platos rotos y sin que se le tome en cuenta”.