Buscan aplicar nuevo protocolo para evitar aglomeraciones en 'Las Vías'

El gobierno del estrado buscará implementar un nuevo protocolo de prevención del Covid-19 en el mercado de Las Vías, luego de que al instalarse el fin de semana a pesar del semáforo rojo, registró alta afluencia de personas.

Al respecto, el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovias dijo que el tema del mercado sobre ruedas que cada fin de semana se instala en Las Vías, “es un tema complicado, los protocolos que se les han dado no los han respetado, se verá el tema con la Coepris para determinar que puede hacerse ahí”.

Leal Tovias dijo que siempre que se está en semáforo rojo siempre se registra alguna situación de descontento, “siempre tenemos problemas, enfrentamientos con la policía, tironeos con la policía, se complica mucho pero no bajaremos la guardia, los operativos son conjuntos y no queremos poner en riesgo ningún tipo de cosas”.

Reiteró que se analizará en conjunto con la Coepris la forma de aplicar en Las Vías un protocolo para evitar aglomeraciones, “que al final genera contacto entre los vendedores, los compradores y quienes les acompañan”.

Resaltó que las medidas que se aplican son en razón de romper la cadena de contagios, y reconoció el esfuerzo que realizan varios municipios para coadyuvar con el tema, aunque hay otros que relajaron las medidas.

“Tenemos un gran problema con la cadena de contagios, -con el semáforo rojo- hay algunos municipios que se fueron a medidas extremas y cerraron el ingreso a visitas, me parecen medidas congruentes con lo que se está viviendo, pero también hay otros municipios que por el contrario relajaron las medidas, vamos a hablar con ellos, debemos ser todos responsables, no es fácil lo que está sucediendo, en una responsabilidad compartida esperamos disminuir el número de contagios, si no lo hacemos todos no va a funcionar”.