Abrirán en la capital 100 fosas Covid más

El director de Servicios Municipales José Luis Zamora Valero se sumó al llamado a la población para que cuide su salud para evitar el contagio de Covid, que ha arrebatado la vida a miles de personas en el Municipio.

Tan solo en el Cementerio Municipal de Milpillas, en el que se han construido 200 fosas Covid para dar servicio a familias con escasos recursos económicos, reveló el funcionario que ya solo quedan 28 espacios disponibles.

“En los últimos días hubo 12 servicios, todavía la semana pasada había disponibles 40, eso nos habla del incremento de decesos que ha habido los primeros días del año”, señaló.

Mencionó que por instrucción del alcalde Alfredo Lujambio se agilizará la construcción de 100 fosas más esta misma semana, para hacer un total de 300.

En cuanto al personal municipal que labora en ese camposanto, expuso Zamora Valero que por fortuna ninguno de ellos se ha contagiado, “hay un estricto protocolo de seguridad que inicia con el filtro, trajes y equipamiento especial, se emplaya el ataúd y lo bajan de una manera determinada”, explicó.

Acerca del uso de los nichos que están en el Cementerio de Milpillas, dijo que no son atractivos para la gente, “en un grupo de población no hay la cultura de depositar los restos ahí, sí están cremando los cuerpos, pero no depositan las cenizas en nichos”.

Que, por cierto, comentó que el horno crematorio en Milpillas está por iniciar operaciones, solo se está en espera del convenio con la empresa que ayudará a realizar las pruebas reales.

Sobre el aforo en los cementerios del Municipio José Luis Zamora indicó que, por fortuna, de tres meses a la fecha la gente ha tomado conciencia de asistir menos a esos espacios, en los que se calcula bajó hasta un 80 por ciento.

“Cuando normalmente teníamos en el cementerio del Saucito más de 2 mil personas, al día hoy, en 62 hectáreas de la superficie, hay en promedio solo 120 visitantes al día”, expuso el funcionario.