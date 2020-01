Ayuntamiento, responsable de inseguridad: diputados

Los diputados María Isabel González Tovar y Edgardo Hernández Contreras coincidieron en que la responsabilidad de la inseguridad pública en la capital del estado y de los feminicidios que se han cometido, recae en la Dirección de Seguridad Pública Municipal bajo el mando de su titular Edgardo Jiménez Arcadia.

Señalaron que por el simple hecho de haber sido dado de baja como jefe policiaco en municipios de Guanajuato y tras la agresión brutal contra la ahora ex oficial del Registro Civil Teresa Carrizales, no debió ocupar el cargo pero lamentablemente el presidente municipal Xavier Nava Palacios no ha hecho nada al respecto.

Edgardo Contreras consideró que de mantenerse las políticas públicas y la postura de tolerar a jefes de corporaciones policiacas sin preparación, la inseguridad seguirá creciendo este año en San Luis Potosí, por lo que insistió en la necesidad de ejercer acciones contundentes a favor de la sociedad, “que quiere regresar a su casa y no encontrarse con que le robaron”.

Dio a conocer cifras de los delitos cometidos en 2019: 525 homicidios, 2,280 vehículos robados, 1,722 robos en casas habitación, 1,068 robos a transeúnte, 23 secuestros y 1,663 robos a comercios; asimismo aseguró que de las 482 carpetas de investigación registradas, 176 fueron concluidas y 331 pendientes.

La vocal de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, diputada María Isabel González Tovar, sostuvo que la falta de recursos presupuestales, no debe ser una limitación para que las distintas autoridades cumplan con su responsabilidad de aplicar las acciones que sean necesarias para prevenir la violencia en contra de las mujeres. “Es importante señalar que es preocupante para la sociedad que San Luis Potosí, haya cerrado el 2019 entre las entidades con mayor número de feminicidios a nivel nacional”.

“Lo que necesitamos es que todas las autoridades se pongan a trabajar y asuman su responsabilidad para buscar disminuir los índices de violencia de género que afectan seriamente a las mujeres en las cuatro zonas del Estado. Además, desde el Congreso del Estado, seguiremos trabajando para contribuir a generar las herramientas legislativas necesarias que permitan proceder legalmente en contra de quien incurra en la violencia de género”.

La diputada María Isabel González Tovar señaló que “desafortunadamente en quien no puedo confiar es en el alcalde de la Capital, en virtud de que ha cometido serias violaciones a los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas y no ha pasado nada. Yo lo exhorto a que trabaje conforme a derecho y a la ley, ojala que se pueda disminuir los índices de violencia que se mantienen en la Capital potosina”.