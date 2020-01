Preocupa a transportistas cambios fiscales y facturas apócrifas

El sector transportista es uno de los más afectados por la expedición de facturas apócrifas, pues en sus viajes por carretera pueden encontrarse con establecimientos como talleres mecánicos, refacciones, entre otros, de los cuales desconocen su situación fiscal pero que se ven en la necesidad de utilizar.

Al respecto Oscar Navarro Limón, asesor jurídico en materia fiscal de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), señaló que aproximadamente entre un 30 y un 40 por ciento de los negocios que se topan en carretera, no se encuentran debidamente registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que se corre el riesgo de que estos puedan expedir facturas falsas.

En ese sentido, dijo que el riesgo que esto les representa, es que al presentar una factura apócrifa la autoridad no reconocerá los gastos realizados, por ende no serían deducibles y los transportistas tendrían que terminar pagando impuestos, lo cual no consideran viables debido a la difícil situación económica que están enfrentando el gremio.

“El tema de facturación apócrifa nos ha afectado, debemos tomar en cuenta todos los temas relacionados a la evasión de impuestos, hay que capacitar a nuestro personal para que vean qué establecimientos cuentan con los requisitos necesarios y puedan ser deducibles esas facturas. Todo esto es un tema de prevención, pero lamentablemente en nuestra profesión no podemos prever que una llanta se nos ponche o que el vehículo se nos descomponga, entonces caemos en este tipo de circunstancias”, expresó.

Por otro lado, el consejero nacional de la Amotac, Raúl Torres Mendoza, manifestó que les preocupan los cambios fiscales aprobados para este año, sobre todo en el ISR, el IEPS y el IVA; y es que la mayoría de los transportistas utilizan tarjetas de crédito o débito para pagar algunos de sus gastos, principalmente de combustible, por lo que temen que cualquier error de facturación pueda traerles graves consecuencias, desde que nos les reconozcan los gastos hasta ser acusados de defraudación fiscal.

Ante esta situación, indicó que el próximo 05 de febrero realizarán un foro en el cual estarán informando sobre los detalles de estas modificaciones fiscales, al cual invitan al Secretario de Hacienda a formar parte de éste para que escuche las inquietudes que tiene el sector y los oriente, y así lleven a cabo una práctica adecuada de sus gastos y facturaciones.