Aún se afinan detalles para reactivar el Fideco: Valladares

Aún se afinan detalles para reactivar el Fideicomiso de Desarrollo Económico (Fideco), informó Juan Carlos Valladares Eichelmann, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Valladares Eichelmann reconoció que sigue sin reactivarse el Fideico, fideicomiso a través del cual se financiaron obras de rehabilitación en la Zona Industria en años anteriores.

Aseguró que ya sostuvo una reunión con el gobernador del estado para revisar este tema "y estamos en los detalles para iniciar, se ha tardado más tiempo del que yo hubiese querido".

Manifestó que es "importantísimo" echar a andar el Fideco ya que a través de él se pueden financiar obras que incentiven las inversiones en el estado, por lo que es necesario definir a los nuevos integrantes para comenzar a tomar decisiones sobre el destino de los recursos que se recaudan a través del impuesto sobre la nómina.

Respecto a los señalamientos del Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en cuanto a que el gobierno estatal no ha aportado los recursos correspondientes a los últimos años para el fideicomiso, Valladares Eichelmann dijo desconocer el tema, "no me corresponde, hay que preguntarlo a Finanzas, no sé la situación financiera".

Por otro lado, indicó que el Consejo Potosí está a la espera de que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) presente su cartera de proyectos para definir cuáles son más viables y prioritarios.