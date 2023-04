Implementan operativos de seguridad para mejorar afluencia vehicular y reducir accidentes

Como resultado del descanso de la comunidad estudiantil con motivo de la Semana Santa y Pascual, se reduce hasta en 80 por ciento el tránsito vehicular en los alrededores de los centros educativos, sin embargo en la carretera 57 y hacia Matehuala y la avenida Salvador Nava, siguen en sus mismos niveles de tránsito vehicular, principalmente en horas pico.

Así lo comentó el director de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del ayuntamiento de la capital, Armando Puente Puente, quien dijo que tradicionalmente el tráfico vehicular hacia el centro de la ciudad aumenta, por la afluencia de visitantes a las actividades propias de la Semana Santa.

Por ello, entre los dispositivos de seguridad que se implementaran durante esta semana destacan el dar la fluidez necesaria a las zonas de mayor congestionamiento o acumulación vehicular como Constitución, Universidad, Manuel José Othón, 20 de Noviembre, Reforma, Eje Vial, Pedro Montoya y Damián Carmona.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“En esas zonas tendremos el mayor número de personal apoyados con elementos de la academia municipal para dar la agilización necesaria y el servicio que merece la población local y también a los visitantes que tengamos”.

En lo que respecta a accidentes viales, las medidas que han venido implementándose en las principales vías para reducir los índices de accidentabilidad, han funcionado logrando bajar de entre 15 y 20 diariamente a solo 6 u 8.

Añadió que son los fines de semana y días de quincena en que se eleva el número de accidentes a alrededor de 10 por día, la expectativa para esta temporada vacacional es mantener al mínimo la cifra de incidentes, comentó que por la mañana de los días jueves y viernes santo los accidentes disminuyen, sin embargo, por la tarde y al llegar al fin de semana podría incrementarse la cifra.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“Con el dispositivo de conducción segura, hemos reducido esos índices de accidentes, nuestra intención es bajar los índices de accidente a un máximo de 10 accidentes durante la Semana Santa, pueden ser entre 5 y 10, nos ayudaría bastante, los accidentes por alcance o la pérdida de control del volante, son las principales causas básicamente por usar el teléfono mientras se conduce”.

Otros factores de riesgo son, “la falta de pericia al conducir por parte de motociclistas que no tienen el conocimiento real ni adecuado para conducir en la vía pública, lo que genera accidentes porque no respetan la señalética, no saben lo que significa la señalética de tránsito y esto pues los convierte en un blanco fácil de accidentes”.