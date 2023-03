Ante escasa militancia, Ricardo Monreal presenta su Plan de Reconciliación

En un evento con escasa asistencia, el senador Ricardo Monreal Ávila se reunió este sábado con militantes de Morena. Ante la presencia de apenas un centenar de personas, quienes acudieron al evento en la Cineteca Alameda, el aspirante a la presidencia de México presentó su proyecto rumbo a obtener la candidatura de su partido por "la grande".

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Carlos Arreola, dio la bienvenida al senador y lo presentó ante una audiencia no muy animada. En el evento, también estuvo presente, haciendo mancuerna con el zacatecano, su homólogo en la Cámara Alta, Elí César Eduardo Cervantes Rojas, quien abrió el evento.

Con 45 minutos de retraso y luego de invitar a los dispersos asistentes a que ocuparan las butacas de enfrente, Elí Cervantes Rojas expresó que "es importante que continúe la transformación de México y la única posibilidad de que esto ocurra es que haya una reconciliación".

Posteriormente, en su discurso, el senador Ricardo Monreal Ávila destacó su plan, llamado de Reconciliación, que pretende dejar atrás el encono, "yo no creo en el odio, soy un hombre que he sido afortunado en mi vida, una buena familia, buenos amigos, buenos ciudadanos que he conocido toda mi vida, 42 años de servidor público", relató. Y agregó, "podemos lograr el país que queremos, es posible hacerlo si dejamos de luchar entre nosotros para, en conjunto, luchar por avanzar".

El senador indicó que detrás de las diferencias y de la insatisfacción con la situación, es sabido que no se puede tener un país más fuerte si no se consideran y se desvalora a grupos enteros de la población.

La reconciliación, insistió Monreal, es necesaria porque todos quieren un México unido, no dividido, colaborativo, justo, seguro, verde y próspero, insistió.

Cabe destacar que a su llegada al evento, en el escenario y a su partida, el ex gobernador de Zacatecas estuvo flanqueado por Lucy Lastras y Maru Vilet, ambas de trayectoria priista. Además, también hubo presencias corporativas que se hicieron presentes en el evento, como la de la Confederación de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), y algunos grupos de taxistas.