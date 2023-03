No hay cancha pareja para aspirantes en Morena: Monreal en SLP

“México debe entrar a una etapa de reconciliación, con el objetivo de avanzar y evitar que se crispe más el ambiente social, superar los desencuentros, naturales por la transición. Como aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la República reconozco que no hay ni cancha ni piso parejos, estoy claro que hay desventaja y desigualdad en el trato”, así lo expresó aquí el senador, Ricardo Monreal Ávila, quien estuvo este sábado en la capital potosina.

En rueda de prensa dijo que se encuentra dando a conocer su plan de reconciliación para México, "es un concepto que hemos estado construyendo porque consideramos que el país debe entrar a esa etapa para poder avanzar luego de los desencuentros, normales después del inicio de la transición política del 2018".

Lo que nosotros queremos, precisó, es plantear que "podemos llegar al mismo propósito y destino, al mismo sitio y al mismo puerto, establecer acuerdos con consensos".

El también ex gobernador de Zacatecas advirtió que "el concepto de reconciliación que el país necesita para avanzar y que no se crispe más el ambiente social implica dejar atrás desencuentros y desacuerdos con la sociedad civil, con la clase media, los intelectuales, los medios de comunicación, con todos los empresarios y las asociaciones religiosas, Morena tiene que ser capaz de reencontrarse con sus sectores, muchos de ellos que nos apoyaron en el 2018".

En razón de eso, añadió, que plantean la necesidad de un México inclusivo, seguro, próspero y verde, un México en el que todos podamos compartir y, aun cuando tengamos diferencias sobre matices, podamos lograr el consenso de la sociedad.

COMPETENCIA DESIGUAL

El aspirante a candidato de Morena rumbo a la presidencia de México adelantó que podrá profundizar en su proyecto "toda vez que podamos presentar concretamente políticas públicas, y lo vamos a hacer cuando llegue el momento procesal".

A últimas fechas, refirió, luego de que el partido ha convocado a cuatro perfiles reconociéndolos como aspirantes formales de Morena a suceder al presidente de la República, el gran reto es la unidad y afirmó que, si no se provoca una división, Morena se puede alzar con la victoria.

Monreal Ávila recordó que "durante 18 meses, desde que el presidente de la república abrió el proceso y destapó a las corcholatas, así referidas por él, no se me había incluido sino hasta finales de enero, principios de febrero, lo que quiere decir que no hay cancha pareja y no hay piso parejo, estoy claro de que hay desventaja y desigualdad en el trato "mientras aquí en San Luis hay miles de bardas de distintos aspirantes, mías no hay, que mientras aquí hay ya cuadros activos de uno y otro aspirante y tienen operadores políticos, lo que a mí me parece incorrecto, yo no tengo espectaculares o lonas, pero tengo ideas, capacidad, talento y experiencia política para poder generar las condiciones de consolidación de lo que sería una transición política correcta para México".