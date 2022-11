Alocada y exagerada la propuesta del aumento de Interapas a tarifas, señala Dolores García

La presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado diputada Dolores Eliza García Román calificó de “alocada y exagerada” la propuesta del Interapas de aumentar un 25 por ciento las tarifas en 2023, por lo que adelantó que no pasará ningún aumento porque ni los diputados ni el gobernador están de acuerdo en lastimar el bolsillo de los usuarios.

En la reunión de trabajo de la comisión, señaló que el Interapas no presentó los informes trimestrales como se comprometió y hasta el momento, no hay porcentaje alguno de aumento que se le pueda autorizar, porque “no ha demostrado que proporciona un buen servicio y no vamos a tomar acciones que afecten el bolsillo de los usuarios”.

Coincidió con los diputados Liliana Flores Almazán y Alejandro Leal Tovías, en el sentido de revisar las propuestas en la misma ruta que el año pasado y establecer que los organismos indexen las tarifas, es decir, que se actualizan gradualmente conforme a los índices establecidos para que puedan tener recursos y seguir trabajando, pues hubo muchos que no lo hicieron este año.

Los integrantes de la Comisión del Agua declararon sesión permanente para la revisión de los expedientes de las iniciativas de Leyes de Cuotas y Tarifas para la prestación del servicio de agua potable y similares, de los organismos operadores paramunicipales e intermunicipales, ejercicio fiscal 2023.

Recordó que el pasado 5 de Noviembre venció el plazo para la entrega de las propuestas ante el Poder Legislativo y solamente 17 de 21 organismos cumplieron, Rioverde de manera extemporánea y entre los que no presentaron están Cerritos, Tanquián y Ébano; el promedio de incremento que proponen está entre el 7 y 10 por ciento. El INTERAPAS busca el 25 por ciento.

En el caso del INTERAPAS, señaló que en su propuesta para 2023 homologa la contratación de los servicios a una cuota para los tres municipios que estaban separados; también en el pago del servicio en tarifa fija, existía un importante para Soledad y Cerro de San Pedro y otra tarifa para San Luis.

Agrega una modalidad de tarifa mixta que aplicará para ñpos domicilios donde el 30 por ciento de la superficie este destinado al comercio, figura que no está contemplada en la Ley de Aguas y además, por el solo hecho de contar con una pequeño negocio en los domicilios, le cambia la tarifa de doméstico a comercial.

Presenta un cambio en el cobro de la cuota fija de manera mensual o bimestral, sin mencionar los motivos; en tarifa de servicio medido, agrega una serie de tablas donde plasma los consumos en metros cúbicos y el costo de cada metro cúbico consumido, solo existe una aclaración en el artículo ya que maneja una tarifa de 194.75 pesos al usuario que consuma de 0 a 25 metros cúbicos al bimestre, pero si es servicio medido, deberá pagar los metros cúbicos consumidos y si consume menos de 25 metros cúbicos deberá pagar el metro a 7.79 pesos.

En los transitorios, presenta uno en donde menciona un programa de Cuenta Nueva y Borrón versión 2.0 para usuarios comerciales e industriales y otro para los usuario que no tengan contrato a la fecha con el Interapas para que lo realicen, esto aplica para los hogares en donde no están municipalizados los predios o donde el fraccionar no terminó el trámite ante el municipio