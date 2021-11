Al menos la mitad de fraccionamientos son irregulares: alcalde

Poco más del 40 por ciento de los fraccionamientos edificados en la capital potosina, incluyendo sus delegaciones, no han sido municipalizados, pero ello no significa que se les niegue la prestación de servicios básicos, señaló el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos.

Dijo no entender el por qué, durante años, el Ayuntamiento se ha rehusado a recibir fraccionamientos que han sido terminados cuando, finalmente, aún sin municipalizar se les brindan servicios como agua, drenaje, alumbrado o seguridad pública.

Sin embargo, reconoció que hay casos de fraccionamientos que no han sido terminados y, sus desarrolladores, aun así han buscado municipalizarlos; inclusive, mencionó que hay fraccionamientos “muy antiguos” que no se han podido conectar al drenaje.

Galindo Ceballos señaló que ya giró indicaciones a la Dirección de Desarrollo Urbano revisar e iniciar un proceso de regularización “para poder ver y planear los servicios municipales”.

Destacó que los fraccionamientos no municipalizados son no más del 50 por ciento, que sería algo así como la tercera parte de la población capitalina, a la que no se le han negado los servicios básicos en la medida de las posibilidades.

Caso aparte son aquellos asentamientos irregulares, derivados de alguna invasión de un terreno particular o de áreas no aptas para funcionar como área habitacional.

