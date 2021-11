Planes municipales evitarán la construcción de viviendas en zonas de riesgo: CMIC

Los nuevos planes municipales de desarrollo y ordenamiento territorial ayudarán a evitar la construcción de viviendas en zonas de riesgo para los potosinos, pues con estos habrá una mejor organización de la ciudad, y se delimitarán las áreas que son seguras y viables para construir.

Así lo manifestó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Antonio Castanedo de Alba, quien reconoció que anteriormente no existía una cultura de la prevención y no había un orden en el desarrollo de la ciudad, por lo que, se construyeron muchas viviendas en zonas por donde atraviesan algunas fallas geológicas, y con el paso del tiempo las casas se han ido agrietando.

“El tema de las grietas no es de ahorita, estas fallas geológicas se tienen desde hace muchos años, pero desafortunadamente antes no existía la cultura de tener la prevención de analizar dónde no se podía construir”, expresó.

El empresario dijo desconocer cuál es el estatus de algunas zonas con grietas, y si puedan representar un riesgo para los habitantes de las viviendas dañadas; en ese sentido, consideró que ya será una decisión particular, entre autoridades y los dueños de los inmuebles, el reubicar en otra zona a las personas que habitan estas casas.

“Insisto, no se tenía la cultura de la prevención cuando se desarrollaron estas viviendas, por eso fue tan importante la aprobación de los nuevos planes municipales de desarrollo y ordenamiento territorial, para precisamente evitar este tipo de hechos”, agregó.