"Aisladas, pero nunca separadas"; Harán público, video con exigencias de mujeres

Debido a la presencia del Covid-19, este año se dejaron a un lado las marchas y el tradicional “sagarit”, para darle espacio a nuevas formas de manifestación con las que se conmemorará de manera virtual el Día Internacional de la Mujer.

Así lo manifestó Movilización Vivas nos Queremos San Luis Potosí, colectiva que comprende a gran cantidad de activistas, defensoras, organizaciones y asociaciones civiles que luchan por los Derechos Humanos de las mujeres.

Este ocho de marzo no habrá contingente, batucada, ni consignas gritadas a todo pulmón, a cambio, se hará público un video que recopila la voz e imagen de cientos de mujeres potosinas que al unísono manifestarán un posicionamiento que explica sus exigencias en torno a las violencias que padecen en su acontecer diario.

Estos cambios para las organizadoras ha conllevado un reto muy grande, pues visibilizar desde sus trincheras la lucha constante que exige el ser mujer en medio de un continuum de violencia y ahora atravesadas por una crisis pandémica, les ha exigido el doble de esfuerzos para mantener a flote su trabajo por la reivindicación de los Derechos Humanos de las mujeres.

“Sabemos que puede ser aplastante y un poco desmotivante que sean pocas actividades en esta ocasión y en su mayoría virtuales; pero sabemos que todo movimiento social tiene sus momentos y que las personas vamos y venimos. De todos modos sabemos que cada una sigue resistiendo desde sus cotidianidades. ¡Ánimo, compañeras! “

Por otro lado Olga LH, activista universitaria, comentó que “diferentes colectivas y organizaciones están planeando diversas actividades, desde tendederos virtuales, conversatorios, ponencias, foros, actividades artísticas y hasta eventos deportivos dirigidos a públicos diversos de mujeres. Este año notamos que hay mayor participación de mujeres desde sus diferentes ámbitos.

Archivo OEM | El Sol de San Luis

Parte del posicionamiento que expondrán este 8 de marzo engloba la organización permanente a la que están sujetas las mujeres para sobrellevar y combatir las violencias machistas y feminicidas, que hoy día se recrudecieron con la presencia de la crisis pandémica.

Reconocen además que su lucha no sólo sucede en el ámbito público y en la toma de espacios, sino también en los espacios íntimos en los que se desenvuelven día con día. Se saben organizadas y tienen el pleno conocimiento de que la manifestación no es la única manera de estar acompañadas.

Por último recalcan que las condiciones de salud pública, requiere no intencionar el encuentro, y priorizar desde cualquier espacio la memoria colectiva de las mujeres, “ Recuerden compañeras en donde estamos ahora, no estaremos el próximo año, ni para las próximas movilizaciones, Juntas Seguimos Resistiendo. Seguimos unidas aunque físicamente no podamos estar juntas. Aisladas pero nunca separadas

