Ahora rehabilitan fachadas en calle Álvaro Obregón

Continúan los trabajos de recuperación y rehabilitación de fachadas de las calles del Centro Histórico, además de mantener un orden en comercios y establecimientos como parte de las acciones realizadas por el Gobierno Municipal para cuidar y preservar la historia y la identidad de las fincas del primer cuadro.

La cuadrilla creada para el mantenimiento de esta zona de la Capital potosina, ya trabaja en la calle Álvaro Obregón, la cual será rehabilitada desde Escobedo hasta avenida Reforma, en donde también se retirarán anuncios, publicidad y toldos no autorizados, todo ello bajo los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La directora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Rocío Zavala García, explicó que los objetos que son retirados se entregan a los propietarios y se les contribuye a trasladarlos a donde indiquen, además se les presentan propuestas para que sus anuncios que cumplan con las indicaciones de la citada dependencia federal.

Resaltó que no se cobra por retirarlos ni tampoco se impone una multa por no cumplir las adecuaciones, puesto que se trata de un programa de rehabilitación y no de recaudación.

Por su parte, el encargado del área de mantenimiento del Centro Histórico, Juan Carlos Flores, detalló que existe comunicación con las personas encargadas y/o dueños de establecimientos ubicados en esta calle, quienes cooperan de una manera cordial y armoniosa.