Actividad del transporte de carga cayó 38% este año: Amotac

En lo que va de este 2021, el transporte de carga en San Luis Potosí ha percibido una caída del 38 por ciento en su actividad de traslado de mercancía, debido a algunas afectaciones en los sectores industrial y de construcción. Por un lado, los paros técnicos en la planta de General Motors afectaron a las empresas proveedoras de autopartes que contrataban servicios de transporte, y por otro, el incremento el acero también ha generado un impacto, pues este insumo se deja de consumir, y por ende ya no hay necesidad de trasladarlo.

Al respecto, el Consejero Nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), Raúl Torres Mendoza, señaló que, desafortunadamente la disminución en la actividad industrial ha provocado que algunas empresas se retrasen hasta 75 días con los pagos a las empresas de transporte, y eso les afecta porque las casetas de pasaje y el combustible lo deben de pagar al contado, más a parte, cada ocho días le deben pagar su nómina a los operadores.

“Nosotros como gremio transportista no le damos servicio directo a GM, pero sí a los proveedores que ésta tiene, entonces al momento que baja su productividad pues a nosotros nos disminuyen lo viajes que hacemos. Estas empresas proveedoras nos generaban hasta 10 viajes al mes, pero ahora nos encontramos en la lona”, expresó.

Por otro lado, dijo que, con el incremento en el costo del acero, las cargas de varilla y de rollos de lámina han bajado considerablemente, porque las constructoras han dejado de comprar estos materiales. Esto aunado a que el sector de la construcción también esta “desplomado”, por la falta de inversión en infraestructura.

“Somos parte de un eslabón de toda una cadena productiva del país, y nosotros al sólo ofrecer un servicio nos afecta mucho. Si se incrementa el acero pues no hay quién lo compre caro, entonces, si a la construcción le va mal porque no tiene un dinamismo, nosotros no tenemos actividad, porque no hay transporte de materiales que son utilizados para construir viviendas, carreteras, empresas, etc.”, agregó.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate de más noticias con nosotros; haz click aquí