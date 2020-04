Acaparadores elevan precios de cerveza a las tiendas: Canacope

Tras el paro de producción de algunas empresas cerveceras, han surgido algunos acaparadores que distribuyen producto a algunas tiendas pero que abusivamente están incrementando su precio hasta un 15 o 20 por ciento, por lo que muchos negocios optan por no abastecerse de este insumo y por ende se escasea.

Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE), Armando Reyes Sías, quien comentó que algunos afiliados al organismo le han reportado que, quienes se siguen abasteciendo de cerveza en sus negocios, han notado un incremento en el precio de ésta.

“De este producto sí hay escasez, porque quienes lo tienen almacenado lo venden muy caro, y quienes no la dan tan cara pues no tienen suficiente producto para abastecer a la gente. Pero si hay acaparadores, porque si las empresas no están produciendo, pues quienes aún tienen resguardado producto lo están comercializando al precio que ellos quieren, se aprovechan de la situación para vender”, expresó.

Por otro lado, indicó que de momento no ha habido escasez de otros productos, pues afortunadamente se sigue abasteciendo a las tiendas de insumos de primera necesidad, y también de otros productos que aunque no son esenciales se siguen solicitando por la población.