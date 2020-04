Ventas en Mercado Hidalgo cayeron hasta un 80%

El paro de actividades por la emergencia sanitaria por el Covid-19, ha generado una caída en las ventas de los comerciantes y locatarios del Mercado Hidalgo de entre un 70 y un 80 por ciento, siendo los negocios de artesanos, dulces típicos, sombreros, ropa, y otros artículos que no son de primera necesidad los más afectados.

Así lo manifestó Abigail Galván, vicepresidenta de la Unión de Comerciantes y Locatarios de este centro de abasto, quien exhortó a la autoridad municipal a dar agilidad a los apoyos que prometieron al comercio formalmente establecido, pues aseguran que gran parte de la gente que labora en el mercado pertenece al grupo de la tercera edad y dependen de sus ventas diarias para subsistir.

Local

Comentó que de momento no se ha reportado que haya locales que decidieran cerrar definitivamente, pero no se descarta la posibilidad de que a futuro pueda ocurrir esto, sobre todo si se sigue extendiendo el periodo de emergencia sanitaria y si las autoridades de los tres niveles de gobierno no responden a sus necesidades como comerciantes.

Finalmente señaló que, aunque la autoridad dio la instrucción de que sólo pueden operar los negocios de giros esenciales, hay algunos locatarios “que se hacen los graciosos” y abren pese a que no están catalogados como giro esencial, lo cual genera confusión y cuestionamientos en otros locatarios “de por qué unos sí abren y otros no”.