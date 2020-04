Mercaditos incrementan ventas por Covid-19

Con el inicio de la pandemia por Covid-19 y pese al llamado de las autoridades para que se instalen el menor tiempo posible y con las debidas medidas de seguridad como de sana distancia, mercados ambulantes registran incrementos en sus ventas que van de 5.0 a 25 por ciento.

El señor "Francisco N", encargado de uno de estos comento que desde el inicio de la contingencia se ha registrado no tanto mayor afluencia de personas, sino mas bien un mayor numero de compras de sus productos.

Comento que el ayuntamiento de la capital no ha prohibido que se instalen, pero si se ha limitado el tiempo de permanencia en cada lugar, sin embargo en un recorrido se observo que en estos sitios no se ponen señalamientos para que se respete la sana distancia, depende de la gente que acude a comprar el que aplique la medida lo que obviamente no sucede.

"La población esta comprando mas" tanto fruta como verdura, de manera que eso ha incrementado las ventas en los diversos sitios donde se instala, el lugar mas complejo, "en la B. Anaya".

Lo que si ha limitado es la instalación en comunidades cercanas a la cabecera municipal como en días anteriores, donde también la demanda de productos se ha incrementado.

Asegura que pese al incremento en la demanda en los diversas zonas de la ciudad y del municipio donde se instala, los precios de los productos se mantienen.