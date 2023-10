40 horas de angustia; potosinos relatan cómo vivieron la espera para salir de Israel

Un grupo de cuatro potosinos estuvo varado aproximadamente 40 horas en el aeropuerto Ben Gurión, en Tel Aviv, Israel; de acuerdo con el testimonio propio, así como de familiares que durante esas horas buscaron apoyo de las autoridades federales para conseguir su repatriación a salvo, debido al riesgo por encontrarse ese país en medio de un conflicto armado.

“Ayúdennos a difundir por favor, por el momento somos 8 mexicanos varados en el aeropuerto de Tel Aviv, teníamos el vuelo programado para hoy (7 de octubre) y la aerolínea y el seguro nos dijeron que en tiempos de guerra no se hacen responsables, no hay vuelos, cambios, ni reembolsos”, lamentó Yolanda Enríquez a través de su cuenta de Facebook, donde también indicó que “no hay vuelos disponibles más que de aerolíneas canadienses e israelíes, la cual dan prioridad a sus ciudadanos”.

Otra usuaria que se identifica en Facebook como Diana Zavala, detalló que los cuatro potosinos que se encontraron en esta situación formaban parte de un grupo de ocho personas en total, cuatro originarias de San Luis Potosí y cuatro originarias del estado de Tamaulipas.

De San Luis Potosí, detalló Zavala, iban Carlos González, Jaquelina Gonzalez Gonzalez, Rocio Elena Rodriguez Gonzalez, así como Cristina Edith Rodriguez Gonzalez; mientras que de Tampico, Tamaulipas viajaban en el grupo Genoveva Alvarez de Rodriguez, Martha Elba Badillo Hernandez, Yolanda Yunuen Enrriquez Badillo y Eugenia Nohemí Rodríguez Covarrubias.

La mujer, quien informó que entre las personas afectadas se encontraba su madre, lamentó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pidiera a los solicitantes de ayuda “solamente seguir 3 pasos de seguridad, ante un estado de guerra”; pues en respuesta a su solicitud para ser repatriados, recibieron un correo de la SRE indicándoles que se mantuvieran en un lugar seguro y esperar indicaciones oficiales.

Finalmente, Edith Rodríguez, una de las viajeras de origen potosino, indicó en sus redes sociales que “logramos salir del aeropuerto de Tel Aviv en Israel, después de estar más de 32 horas en espera de conseguir un vuelo, con la incertidumbre de que no se volviera a cancelar”.

También detalló que el grupo fue llevado a Paphos, en Chipre, “lo cual nos mantiene lejos del peligro; sin embargo, aún hay que esperar al día jueves para salir vía Roma a México y así poder nuevamente abrazar a nuestra familia”.

Por su parte, Rocío González, también a través de sus redes sociales, informó que “logramos tomar un vuelo de Tel Aviv Yafo a Chipre Pathos, con el nudo en la garganta ya que minutos antes de abordar se activó la alarma por ataques cerca del aeropuerto. Arribamos con sonrisas y aplausos después de 40 horas de tensión, cansancio e incertidumbre”.

González detalló que los vuelos fueron costeados con sus propios recursos y lamentó también que “las autoridades mexicanas no respondieron como se debería”.