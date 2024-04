“Nudus”, nueva cinta de Gibrán Bazán, aborda violencia cibernética y de género

"Lo que comenzó como una inquietud y preocupación, se convirtió en un proyecto fílmico que busca alertar a la población sobre el mal uso de la tecnología.

Hace algunos años, el cineasta Gibrán Bazán detectó las consecuencias de los hackeos en internet. Consciente de la importancia de cuidar la información que se comparte en el espectro digital, el realizador desarrolló la película “Nudus”, que explora un desenlace de terror en la vida de una mujer a quien le hackean su información.

“He visto que todo ha ido creciendo, el espionaje, los cateos a nivel nación, la gente no sabe que nos puede pasar a nosotros también como país, como el hackeo que sufrió Colombia hace poco. Nosotros somos 130 millones de mexicanos y puede ser algo devastador el que hackeen archivos nacionales, actas de nacimiento, cuentas bancarias, puede que un día nos despertemos y que las escrituras de nuestras casas ya no valen”, afirmó el también director del documental “Los rollos perdidos” en entrevista con El Sol de México.

“Hoy, papelito ya no habla, el papelito en la era actual ya no tiene ninguna validez jurídica, lo sabe el SAT, por eso si hackean algo a esos niveles será muy fuerte, no es que crezca mi paranoia, pero sí les digo a mis hijos que se cuiden y no entreguen en charola de plata su información. En el caso de las mujeres, por ejemplo, los hackeos son algo mucho más fuerte, yo celebro que esté la Ley Olimpia porque muchas mujeres y amigas han sufrido esa clase de exposición en las redes”, agregó.

El filme cuenta la historia de “Laura Cohen” (Carla Hernández) una mujer que, al despertar de un coma, se percata que se encuentra “secuestrada”; es interrogada constantemente por “Franz” (Álex Crusa), quien se acompaña de una enigmática mujer asiática (Sayaka Yokoyama), así como dos mujeres en holograma (Myriam Behar y Vita Vargas). El miedo de Laura es saber que “Franz” cuenta con mucha más información personal de la que ella cree.

“Tiene un segundo mensaje que es el patriarcado persiguiendo a la mujer, Franz es muy obsesivo con “Laura”, al grado que la hackea y cree que ella le pertenece. Sí veo un mensaje implícito en la historia, “Franz” es el patriarcado hecho y derecho, que espía a una mujer, la hackea, le saca sus trapitos al sol, la juzga y luego la tiene secuestrada y le miente”, indicó Bazán.

La película lleva ese nombre ya que en latín, nudus significa desnudo, por lo que hace alusión a que en redes sociales todos estamos “desnudos”, de alguna manera, agregó el director.

La cinta se estrenará en más de 700 pantallas de la República Mexicana a partir del 11 de abril, luego de su éxito en Estados Unidos, donde inició sus primeras proyecciones.

Actualmente, Gibrán Bazán trabaja en otros proyectos, una película que está en preproducción abordando el tema de la inteligencia artificial, y está al frente de una serie que llevará por título “Catrinas, el despertar”, donde plasmará a diferentes mujeres mexicanas con súper poderes. Ningún proyecto tiene fecha de estreno aún.