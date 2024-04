Jerónimo Best cree en la profundidad del humor con su programa “Fabricantes de ovnis”

Para el actor y productor Jerónimo Best, la manera de hacer comedia, así como otros géneros, se han transformado en los últimos años. Mientras en el pasado las producciones no se enfocaban en la participación del público, al día de hoy éstas le dan la importancia que merece, construyendo tramas más complejas.

“Durante muchos años creo que la audiencia fue subestimada en el consumo de comedia o de drama. Muchas veces se priorizaban otras cosas y se sacrificaban tanto el entretenimiento como la profundidad que podían tener los personajes, el mensaje o la complejidad por el miedo a que el público lo rechazara o no lo entendiera”, explicó en entrevista con El Sol de México.

“Creo que las plataformas se están dando cuenta de que no, que el público va a la par de todo. Eso me parece que ha permitido que haya nuevos riesgos en muchos géneros”, añadió Best, quien hace partícipe de esa dinámica a la serie “Fabricantes de ovnis”, la cual protagoniza.

En “Fabricantes de ovnis”, interpreta a “Dalí”, un hombre de más de 40 años que es llamado por la comunidad de Ogarrio del Cobre, después de ser amenazada con ser despojada de su territorio a causa de una deuda con el gobierno. Ante su miedo, habitantes del pueblo le piden regresar al lugar donde vivieron su padre y su abuelo, para ayudarlos a sobreponerse a la situación.

Es ahí donde “Dalí” propone hacer creer al mundo que en el pueblo un OVNI se estrelló, y así lograr atraer turistas que mantengan a Ogarrio del Cobre en mejores condiciones. “La serie habla mucho del ingenio del mexicano, del latinoamericano también, de cómo salir adelante usándolo. Todos los personajes unen sus ingenios por el bien común que es rescatar su comunidad”, dijo Best.

“Espero que les cause gracia el humor que trae la serie, porque es un humor fresco, absurdo, de esta nueva ola de humor latinoamericano que he visto ya en varias series y que me enorgullece formar parte de eso”.

En su carrera, Jerónimo Best ha explorado el género desde el teatro, escribiendo “La hora radio Roma 2”, además siendo productor de “Peter Pan que sale mal”. Asimismo, es parte del elenco de "Backdoor Humor".

“La comedia nos permite tocar temas muy oscuros o dolorosos, en este caso paranormales y reinos de ellos, de nuestras creencias. En el caso de Dalí, lo que es muy gozoso es la situación en la que él mismo se pone por sus errores. Así trabaja la comedia, con errores. Durante toda la historia él toma las peores decisiones, eso lo lleva a situaciones aún más cómicas”, aseguró Best.

En el elenco, la serie reúne el talento de Susana Alexander (“Suspiro”), María Del Carmen Farías (“Pepita”), Juan Carlos Colombo (“Benito”), Otto Sirgo (“Alfonso”) y Karla Farfán (“Cassandra”). “Fabricantes de Ovnis” se encuentra en el catálogo de Star+.