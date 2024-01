Novio de Paola Suárez cuenta su versión: se golpeó con una lámpara, yo no le pegué

León, Gto.- José de Jesús Castro Gómez, novio de la influencer Paola Suárez, relató su versión de cómo fue que la integrante de Las Perdidas se lesionó y negó que la haya golpeado y hasta robado, como fue acusado en redes sociales.

José de Jesús Castro acudió ante las autoridades de León, Guanajuato, para contar su versión de los hechos y negar que se estuviera escondiendo, como acusaban en redes sociales.

En entrevista, relató que tanto él como Paola Suárez presuntamente estaban drogados, cuando ella comenzó a intentar ahorcarlo, por lo que él trató de quitarse de encima a la influencer y de ahí sobrevino todo.

“Los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó y al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue en donde se pegó en la cara, porque yo con otra cosa no le pegué”, dijo el novio de Paola Suárez.

Además, señaló que tampoco es cierta la versión de que él arrojó a la integrante de Las Perdidas por el balcón de su casa y que de ello podía dar testimonio el guardia de la privada en donde vive Paola Suárez, quien habría visto todo.

“De lo que dicen que yo la aventé del balcón no es cierto, porque yo ya estaba afuera y cuando yo estaba afuera, como ella vive en una privada, venía el guardia y el guardia vio cuando se aventó”.

El joven reveló que Paola Suárez tiene cámaras de seguridad en su casa, por lo cual esas serían las pruebas para demostrar que lo que dice es la verdad.

José de Jesús Castro Gómez dijo que todo el incidente habría ocurrido entre las seis y siete de la mañana del miércoles.

“Temo por mi seguridad”

El novio de Paola Suárez confesó que tiene miedo por toda la situación por la que está pasando, por lo que decidió denunciar el hecho para dejar un antecedente.

“Yo temo por mi seguridad y por la de mi familia, por sus amenazas que me mandan decir, que me van a matar o que van a ir por mí o que van a contratar gente para que me maten”.

La noche del miércoles, Wendy Guevara reveló que Paola Suárez había sido agredida por su novio, quien una noche antes le había propuesto matrimonio. Además, la influentes agregó que el hombre le habría robado a su amiga, por lo cual decidió hacer pública la situación en sus redes sociales.

