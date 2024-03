Noche de metal sinfónico con Therión, prende la Plaza de Aranzazú

La capital potosina vivió un intenso penúltimo día de actividades con el Festival Internacional San Luis en Primavera, con la presencia de la legendaria banda, Therion, y el espectáculo de Mauré Experience Volá Satation, que estuvieron en la Plaza de Aranzazú y la Plaza de los Fundadores, respectivamente, cautivando a miles de presentes.

En punto de las 19:00 horas, hizo su aparición en el escenario la banda sueca Therion, concierto que fue los más esperado por todos los potosinos e incluso, se contó con miles de visitantes solo para este fin de semana y poder ser parte de este gran concierto de metal sinfónico, que prendió la Plaza de Aranzazú.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

“The blood of kingu” fue la canción que abrió paso a un gran concierto, que tuvo una duración de pco más de 2 horas y 15 minutos, donde la banda tocó sus temas clásico como “Birth of Venus Illegitima”, “con of the Steve ofTime” y “Cluts of the Shadow”, que fueron acompañadas por las miles de voces presentes en este lugar.

La banda encabezada por Christofer Johnsson, Lori Lewis, Thomas Vikström, Rosalía Sairem y Christian Vidal, demostraron el por qué son una de las consentidas de los amantes de metal; que en todo momento estuvieron apoyándolos; e incluso el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, realizó la entrega de un reconocimiento por su participación en este importante evento.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Por otra parte, en Plaza de los Fundadores, las familias potosinas y visitantes pudieron disfrutar del espectáculo denominado Muaré Experience Volá Station, esta compañía de experimentación escénica donde se fusiona el rock, el arte óptico y las coreógrafas aéreas, creando una experiencia visual y sonora fascinante.

Esta experiencia artística única, enamoró a todos los asistentes a este espectáculo, ya que con su creatividad, logró envolver a todos los espectadores llevándolos a un viaje inolvidable, lleno de música, arte y emociones, generando un ambiente único para una noche inolvidable.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Este domingo 31 de marzo el Festival Internacional San Luis en Primavera estará llegando a su fin, una intensa gama de actividades, arrancando con la participación del arlequín chileno Kracocha que estará en Plaza de los Fundadores a partir de las 18:00 horas, para después dar paso al concierto de Cumbia Machine Tour, una fusión de talentosos artistas encabezados por Erick Rubín, Yhair, María León, Ely Guerra, Víctor García, Benny Ibarra entre otros, esto será a partir de las 20:00 horas.