Gracias a las nuevas tecnologías ya todos somos reporteros: Sergio Avilés

El autor de los libros "Me enamoré de una cucaracha", Antes de ser, indiGestión Pública, Coahuila, espejismo pleno, El nombre del gato y Explore Del Río, Sergio Avilés, considera que debido a la entrada en vigor de las nuevas tecnologías de la información ya todos son reporteros, pues contar con un celular en las manos, acerca a muchos al viejo oficio.

El hecho de que todos se acerquen a la comunicación puede provocar serias deficiencias como aparentar realidades que no son “Todos somos parte de esa realidad. Entonces al mismo tiempo con las tecnologías están haciendo realidades alternas y que no existen, pero que aparentan ser realidades, entonces tenemos más que nunca que apegarnos a la ética del periodismo y entonces reportar lo único que está al alcance de nuestros sentidos, es decir, yo estoy viendo, yo estoy escuchando cosas que me consta que son reales, porque aquí estoy y no basarse en una fuente extraña en cualquier cosa. Está cambiando muchísimo”.

A su consideración existe más preparación de los comunicadores, “esto empezó por allá por los 80s en el norte, se empezó a profesionalizar el oficio de Periodismo y a exigir normas de comportamiento profesional y una conducta ética, que pues se ha ido penetrando en este oficio tan hermoso”.

Considera que el verdadero periodismo es aquel que se realiza de manera diaria “porque esa comunicación con los lectores, es muy muy interesante, una retroalimentación inmediata. Tienes que ser muy inteligente para conocer los pormenores de una realidad que te pueden presentar de muchas maneras, entonces es una época en la que realmente me gustaría ser joven para continuar con esa historia de periodismo investigativo y de oportunidades que hay en el campo, pero de veras, para ayudar a conformar una nación, un destino mejor para todos, un destino común”.

Lo anterior lo deben tener en mente los que gustan de la comunicación, más cuando el verdadero enemigo a vencer es la corrupción que prevalece los gobiernos “tienes un poder, es el cuarto poder la prensa, es tan corruptible o más que cualquiera en el gobierno, por eso es la importancia de la época. Entonces cómo hacer para que te respeten simplemente te digo a través de tu trabajo cotidiano y a través del esfuerzo de apegarte a tus sentidos y a tu cerebro, el respeto nn el periodismo se gana no es gratis.

Ante la percepción deteriorada de los comunicadores considero que obedece a que los comunicólogos tienen que enfrentar una realidad tan amplia, “es imposible abarcarla toda, por eso es importante que todos participemos y si tú ves el punto de vista de uno y de otro, pues ya te formas una mejor opinión, que si solo te estás informando a través de un medio que puede tener intereses particulares”.

Sobre los asesinatos a periodistas considero que es horrible que vivan ataques por informar “a cualquier persona por cualquier motivo cuando se da por carácter de su género o de su profesión, es terrible porque, pues te quita la paz. Te quita la posibilidad de vivir y pues desgraciadamente es una realidad con la que estamos viviendo y tenemos que vivir, tenemos que solicitar mucho la protección, la ayuda de las autoridades para que esto se controle y se ejerza una férrea, disciplina y aplicación de la Ley”.

Tras cuestionársele que pareciera que al periodista nunca se le protege, comentó que no sólo es la realidad de quienes ejercen la pluma, sino de la ciudadanía en general “hay impunidad, pues cualquier segmento de la población te va a decir, es que a nosotros no nos protege nadie, es cómo se siente uno, se siente vulnerable en la calle, entonces tenemos que darle seguridad, dar un destino común a todos”.