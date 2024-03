Potosinos cambian el agua por harina para conmemorar Sábado de Gloria

En el antes conocido como Barrio de las Flores, el de San Sebastián, hombres, niños, niñas y mujeres, salieron a celebrar el tradicional Sábado de Gloria, pero lo hicieron intercambiando el agua por harina, ya no se aventaron las garrafas de agua sino que ahora utilizaron toda clase de polvos para que no se pierda la tradición, afirma José Zarzosa, vecino de la localidad.

En la calle de Fortuna esquina con Parrodi, realizaron la tradicional quema de Judas “para no perder está bonita tradición como hace más de 60 años”.

Cortesía Vecinos de San Sebastián

La idea de intercambiar el agua por harina, se les ocurrió a los vecinos quienes querían continuar saliendo a las calles para festejar en vecindad; esa que se ha perdido al compás de los años y de la globalización.

“La mejor fórmula es cambiar el agua por la harina porque respetamos el medio ambiente, las inclemencias que estamos teniendo aquí en San Luis Potosí, esto ya lo venimos haciendo de tiempo atrás, desde que las autoridades nos dijeron que podríamos recibir sanciones por desperdiciar el agua”.

Cortesía Vecinos de San Sebastián

En las diferentes alcaldías del territorio potosino arremetieron con aplicar multas a los intrépidos ciudadanos que salen en Sábado de Gloria “había sanciones por el desperdicio del agua, entonces nosotros optamos desde ahorita a no tirar el agua y queremos generar está nueva tradición; ya no lo hacemos con agua”.

Cortesía Vecinos de San Sebastián

Los vecinos se organizan sacan sillas, mesas, e intercambian alimentos para desde la comodidad de la banqueta, observan cómo queman a su Chamuco “hacemos nuestro tradicional Judas como desde hace mucho más de 60 años, entonces queremos seguir conservando las costumbres tradiciones de nuestro barrio y que no se pierdan porque pues se han perdido muchas que teníamos. Entonces esta es la mejor fórmula que encontramos para seguir juntando a la comunidad a los vecinos y todos ahorita estamos aquí; toda la gente no se quiere ir porque quiere seguir bailando, festejando. Nos conocemos poco y ahorita nos volvemos a conocer todos. Ahorita yo ya conocí a unos vecinos que ni recordaba que conocía, ni me acordaba de ellos y ahorita estamos aquí conviviendo”.

Cortesía Vecinos de San Sebastián

Desde niños hasta adultos mayores salieron a las calles a regalar un taquito y una refrescante agua de limón con chía y hasta recordó que uno de los vecinos sacó fotografías de la tradición que venían practicando en 1967 en esa misma calle.

Cortesía Vecinos de San Sebastián

“Recuerda que aquí en San Luis Potosí había más de 30 barrios que fueron nada más restringidos a siete barrios, entonces yo te puedo platicar de aquí del barrio de San Sebastián, es importante conservar estas tradiciones para recuperar a los barrios que teníamos, como sucedió con el Saucito. Antes ni nos saludábamos y ahora sabemos quiénes somos”.