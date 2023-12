Luis Miguel en SLP; El Sol brilló en la noche potosina

La lata a espera de años terminó e incluso después de mucha incertidumbre e incluso minutos antes de iniciar el concierto, Luis Miguel se presentó en San Luis Potosí en las instalaciones del legendario Plan de San Luis, que recibió a más de 45 mil personas que poblaron sus espacios como en a mejores tiempos.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Peco importó las largas horas de espera bajo la lluvia para las miles de personas que acudieron a este concierto, que toda vía tuvieron que lidiar con los tumultos a la hora de acceder al inmueble; eso quedó en el olvido tras sonar los primeros acordes del intro de concierto.

El Sol de México salió al escenario alrededor de las 21:30 horas, luciendo una elegante gabardina y bufanda negras, un abriendo el concierto con el tema “Será que no me amas”, para continuar con “Amor, amor, amor”, “Suave”, “Culpable o no”, “Te necesito”, “Hasta que me olvides”, y “Dame”.

El público también fue parte de este concierto, pues en cada una de las canciones se prendía la pulsera de color que se les entregó, lo que generaba una gran integración entre los asistentes y el intérprete, que como siempre se entregó en cada un de sus temas.

La noche continuo con “Sonríe” tema que comparte con Michael Jackson, para seguir con “Come Fly With Me" que comparte con Frank Sinatra; no podía faltar “Un hombre busca una mujer”, “Cuestión de piel”, “Oro de ley”, “Fría como el viento”, “Tengo todo excepto a ti” y “Entrégate”.

La gente no se movió a pesar de los momentos de lluvia que se hacían presentes en la capital potosina que pudo disfrutar de “La fiesta del mariachi”, “La Bikina”, “La media vuelta”, entre muchos de sus éxitos con mariachi.

Pero como todo principio tiene un final y este comenzó con “No me puedes dejar así”, “Palabra de honor”, “La incondicional”, “Te propongo esta noche”, “Ahora te puedes marchar”, “La chica del bikini azul”, “Isabel”, coreando con “Cuando calienta el sol”.

Fue así como el astro mexicano brilló nuevamente en San Luis Potosí, dejando en claro quien es el máximo artista del país que, al final agradeció a su público potosino que aguanto todas las inclemencias de un largo día