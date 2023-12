La Yaquesita es galardonada por la prensa independiente

De visita a tierras potosinas la señora Elvira Barajas mejor conocida como La Yaquesita, fue galardonada por su trayectoria por los integrantes del Consejo Regional de la Prensa Independiente.

Elvira Barajas a quien todos conocen como La Yaquesita debido a que es la musa inspiradora del tema musical que hiciera muy famoso el cantante mexicano Valentín Elizalde, recibió el galardón de manos del presidente de este organismo independiente, Juan Manuel Cuevas Edminton.

En una plática con algunos medios de comunicación de San Luis Potosí, comentó que ella conoció a Manuel Rodrigo “El Yaqui”, su esposo (+), porque viajaba bastante a la ciudad de Guadalajara de donde ella es originaria, él ya era una figura pública y ella ya cantaba, debido a su gusto por el gimnasio y a que sus padres tenían puestos de jugos naturales y el se hospedaba en el Hotel Royal y de ahí creció la amistad, "mi papá no lo quería, le decía usted no es para mi hija, pero él insistió y pese a que se ausentó un tiempo, mi padre murió y él volvió a aparecer y nos casamos y lamentablemente falleció hace tres años".

“Yo hice a un lado mi carrera música porque le estuve ayudando y apoyando y ahora que él ya no está, pues he decidido retomarla a petición de la gente que me dice que le gusta como canto”.

La Yaquesita se inició desde los años ochentas y ella, ya cantaba en Los Ángeles California, Modesto, Fresno abriendo palenques, afirma que el público la reconoce por su esposo un destacado compositor que también dejo una gran huella con temas que nunca faltan en las celebraciones entre las que destacan “Flor de Capomo”, “La Yaquesita”, “Como me duele” que interpretó el fallecido Valentín Elizalde, “Tu nuevo cariñito” por mencionar algunos temas que son unos clásicos.

La señora Elvira Barajas, afirma tener una gran satisfacción por los éxitos de su esposo, ejemplo de su trabajo es que hasta en Rusia han grabado “La Yaquesita”, al igual que en Alemania el grupo Los Pistoleros Gueros.

Cabe mencionar que ella, llegó a grabar con él en sus discos, él grabó alrededor de 600 canciones y más de cincuenta discos.

Actualmente, esta conocida figura pública está grabando su disco, incluso antes de venir a San Luis Potosí, terminó de grabar el tema “Dolor de mi dolor” de los Hermanos Zaizar, y como homenaje a su esposo, grabó “Tu nuevo Cariñito” y “la Flor de Capomo” y también meterá cumbias, inspiraciones de ella y ya hay artistas que le están grabando sus canciones.

Es todo un icono en Las Vegas, Nevada en donde año con año, abre con su música en las entregas de premios como Los Grammys.

Durante su visita a San Luis Potosí también inauguró un restaurant bar de mariscos que lleva el nombre de la Yaquesita y que es propiedad del conocido cantante local El Efectivo “La Yaquesita”, este empresario tuvo mucho éxito en los lugares donde se presentaba hace apenas unos años. En el lugar cantó con la señora y agradeció todas las atenciones.

Finalmente Elvira Barajas, dijo que se lleva a San Luis Potosí en el corazón. Además agradeció las atenciones que le brindó la prensa independiente de San Luis Potosí.