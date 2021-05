Lucero y Mijares se deben a su público, y lo mostrarán en concierto

Los fans son una parte fundamental de la trayectoria de todo artista, pero para algunos terminan por convertirse en una extensión de su familia. Tal es el caso de Lucero y Mijares, quienes desde el inicio de sus carreras (1980 y 1984, respectivamente), han contado con incondicionales, a quienes con los años respetan cada vez más.

"Qué padre que tengamos público que se dedica a saber de nosotros, y vive a través de nuestras canciones, nuestras historias, en mi caso como actriz con las novelas. Sabemos de muchos fans que han superado una enfermedad, o un momento difícil. Es bien padre cuando te dicen ‘ya no tenía ganas de vivir, y te descubrí o te redescubrí, y una canción tuya me hizo salir adelante o salvarme de algo’. Esas cosas son inolvidables, y me dan mucho gusto", señaló Lucero en entrevista con El Sol de México.

Para ambos, convivir con sus seguidores es la parte favorita de su profesión, ya que les resulta muy conmovedor ver las reacciones que su trabajo provoca en ellos, por lo que no importa qué suceda, siempre procuran hacer un espacio para convivir con ellos, ya sea de manera virtual o presencial, y retribuirles un poco del cariño que les brindan.

Al preguntarles si recuerdan una anécdota que los haya dejado marcados, la cantante sonríe, y señala que le cuesta trabajo porque cada uno de los encuentros con su público son especiales para ellos.

"Todos son únicos y especiales, aunque no podamos conocerlos en persona a todos, son fundamentales para nuestras carreras, son ese granito de arena que forman un todo. Cuando hay gente que vive estas emociones tan grandes, qué bonito ser así de genuino y transparente, y no poder controlarse cuando ven a su artista favorito".

Por ello, a pesar de los años no han perdido el respeto al escenario, pues consideran que el momento de verlos cantar en vivo es único para los fans. Antes de iniciar una presentación, los dos se persignan y hacen una pequeña oración. Y es que la adrenalina que sienten en ese momento es la misma que sentían en sus inicios, comenta Mijares.

"Cuando vas a salir a un show y está la cortina todavía no sabes a lo que te vas a enfrentar, sabes que te vas a encontrar a un público, pero no sabes si van a estar cansados, aburridos, si te querían ver o no, o les va a gustar el show o qué hiciste, o quieren que cantes temas que no están en el show. Siempre es el mismo nervio antes de salir, porque el público y el tipo de evento siempre es diferente, siempre es una incógnita y un reto".

Esta noche, Lucero y Mijares se unen por primera vez en un concierto, titulado Siempre amigos, que se celebrará a las 20:30 horas a través de la plataforma E-Ticket. En dicho evento entonaran a dueto temas de sus respectivos repertorios, y adelantaron que podría ser el inicio de más colaboraciones en los próximos meses.