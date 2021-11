Lourdes Munguía es La Llorona

Por cuarto año consecutivo, en la noche del primero de noviembre la actriz Lourdes Munguia no recreará un trabajo actoral sino un rito y compromiso con una de las tradiciones mexicanas como es remembrar a La Llorona, en la puesta teatral homónima compartiendo escenario con María Rebeca Alonso como La Chavela, quienes respaldadas de un gran elenco la escenificarán en MarkeTeatro.

En reunión con periodistas a unas horas de darle vida a La Llorona con motivo de la celebración de los Santos Difuntos en México en este 2021, Munguia informa de su máxima caracterización, de la que reconoce que, “soy un espectro terrible porque mata a sus hijos y no tiene perdón; por eso vaga su alma siempre en pena por la eternidad, porque no tiene el perdón".

Acompañada por el productor Iván Cochegrus detalla en la conferencia presencial que, “contamos con un escenario tan bonito con auténtica tierra de panteón, la música, el lenguaje, también la aparición de Tonantzin, La Malinche, sin faltar los distintos vestuarios", describe Mungía.

Cochegrus habla de su actriz principal: “Lourdes recrea escenas muy fuertes y por lo regular compañeras guapas no hacen dramatizaciones que les resten guapura. Sin embargo, ella acepta tener sangre en su rostro y además es quemada en vivo ficticiamente. Ella es una gran actriz, que al igual que habla dulcemente, da sendos gritos de terror, de horror por lo que hizo con sus hijos. Ahí me di cuenta, que Lourdes venía a hacer un gran personaje y con un gran compromiso en la actuación”.

Al intervenir la actriz María Rebeca, habla de su actuación especial como La Chavela:

“Lo que me llamó la atención de La Chavela fue ese dolor que tiene al sentirse tan cerca de la muerte que ya convive con ella diario. Creo que es un personaje poético, un personaje que describe un dolor profundo, sin embargo, tiene la aceptación absoluta de que es lo único real que existe la muerte. Son dos participaciones muy fuertes, muy intensas, en las que intervengo en la puesta.

“Yo no sé por qué en esta vida, esos personajes son los que me gustan. La Chavela, es un personaje hermoso, estoy muy agradecida y me siento muy afortunada de poder hacerlo. Es un personaje que camina de la mano con la muerte y la ve, la vive y la siente platicar con ella, está en un delirio constante, es un reto que se necesita de un respeto y una concentración absoluta y está rodeada de actores y de compañeros generosos te ayuda a llegar a ese momento álgido de mi participación”, agrega Alonso.

En La Llorona, actúan Iván Cochegrus, Eli Casbet, Hugo Manuel, María Núnez, Daniel Jaime, Julio Marth, Marlon Beltrán, Josué Gandarillas, Diana Mercado, Dono van González, como los niños Natanael y Sophie Rivera, hermanos y alternante Santiago Aarón.

La Llorona, por única ocasión el 1 de noviembre en el MarkeTeatro con dos funciones 19:00 horas y 22 horas en Coahuila 105, Colonia Roma Norte. Van en el 20 aniversario con La Llorona.